​Montesquius, cuatro Brisas Marinas Distintas uvas y viñedos, diferentes creativas elaboraciones de Albariño, Godello, Garnacha blanca y Verdejo, bajo la influencia del mar Jaime Ruiz de Infante

lunes, 31 de mayo de 2021, 12:28 h (CET)







Ahora que llega el buen tiempo, y la dichosa pandemia parece que remite, a todos nos apetece salir, viajar, pasear por playas, pueblos, montañas y degustar la rica y variada gastronomía hispana. Las comidas comienzan a ser más ligeras, acompañadas de vinos frescos; por ello Montesquius propone “Brisas Marinas”, elaboraciones terroirs de Rías Baixas, Bierzo, Rueda y Terra Alta, que se unen al ya reconocido Penedés de Montesquius.

BRISA MARINA ALBARIÑO 100% A la DO Rías Baixas llegan los aires del Atlántico, cuya influencia está siempre muy presente en los blancos de albariño, con esa salinidad y frescura típica de la variedad. Representando e identificando las características de estas tierras nos concentramos en la subzona de O Rosal, y en uvas de parcelas ubicadas en los concellos de As Neves, donde es esencial el cuidado del viticultor para lograr una materia prima de alta calidad.

La cata Color amarillo-pajizo con destellos verdosos, limpio y brillante. De intensidad alta en nariz, floral, fresco, con tonos de naranja, melocotón y albaricoque. En boca es estructurado, limpio, sedoso y glicérico, con una acidez integrada que le confiere armonía. Un grato retronasal invita a ser acompañado de pulpo a feira, tortillas de Betanzos y mariscadas gallegas.

BRISA MARINA GODELLO 100% La influencia atlántica se “cuela” por predios leoneses, llegando a la DO Bierzo. Viñas viejas en las montañas bercianas cuya ubicación y altitud le otorgan una personalidad propia, en el paraje de Valtuille de Abajo. Una ladera con suelo arcilloso-arenoso que sitúa un viñedo muy singular de la variedad godello. Fermentación espontánea con levaduras silvestres. Este vino se embotella sin clarificar, ni estabilizar, ni filtrar para que demuestre todo su carácter y alejándose de otros godellos de líneas comerciales.

La cata Color dorado pajizo. Aromas de flores amarillas, frutas de pepita golosas, fondo cítrico, con matices minerales salinos característicos de este terruño berciano. En boca se muestra expresivo, concentrado, sabroso, glicérico, con acidez refrescante que muestra el carácter más continental de esta variedad. Un agradable final sugiere ser acompañado por pastel de centollo, merluza en costra de erizos y natillas caseras.

BRISA MARINA GARNACHA BLANCA 100% La DO Terra Alta es una zona vitivinícola del mediterráneo interior, donde se cultiva otra de las “grandes blancas de España” la interesante garnacha blanca, con la que se elabora este elegante vino. De vendimia manual, con cuidada selección en el campo; prensado directo con uvas enteras, fermentación en inoxidable y ligera clarificación.

La cata Limpio color pajizo dorado. Aromas cítricos y frutales: peras, manzanas y algunos toques de fruta de hueso. Agradable entrada en boca, con tonos frutales, acidez refrescante y toque amargo típico de la garnacha blanca que le dona complejidad y recomienda estar presente en aperitivos, arroces mediterráneos y platos asiáticos.

BRISA MARINA VERDEJO 100% Un verdejo con personalidad de vendimia nocturna y mecánica, apetecible a cualquier hora.

La cata Color amarillo pajizo intenso con tonos verdosos. Aromas de cítricos, fruta verde, manzana, piña y flores blancas. En boca es equilibrado, elegante con un final fresco que invita a tomar pinchos donostiarras, parrillada de verduras, tortilla de bacalao y mero asado con almejas.

Ficha P.V.P. de cada varietal: 9,95€ www.natureloverswines.com

Montesquius Rambla de la Generalitat, 1-9 08770-Sant Sadurní D'Anoia (Barcelona) +34 938 911 551 info@montesquius.com www.montesquius.com

