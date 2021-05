​La Comunidad de Madrid José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:32 h (CET) La Comunidad de Madrid se ha situado, en estos tiempos de pandemia, a la cabeza de España en crecimiento económico y creación de empleo, lo que ha supuesto un aval a política fiscal y a la gestión de estos meses, manteniendo abierto el comercio y la hostelería sin descuidar por ello la lucha contra la pandemia. Frente a la campaña de la crispación y los eslóganes guerra-civilistas, Ayuso se ha presentado como adalid de la libertad y la iniciativa social en materias como economía, educación y convivencia ciudadana. No es de extrañar que haya tenido unos excelentes resultados en la última convocatoria de autonómicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una vía no viable Martín Martínez, Barcelona ​La Comunidad de Madrid José Morales Martín, Gerona Bonos a los turistas Gerardo Seisdedos ​¿Cambio en Cuba? J. D. Mez Madrid, Gerona ¡Extremadura! Qué grande eres... Ángel Morillo Triviño, Badajoz