​Díaz Ayuso se hace con Madrid, con autoridad y elegancia

Si alguien hubiera tramado un medio para conseguir, de una tacada, un desenlace de unos comicios, como ha sido el caso de la comunidad madrileña, con tantos aspectos positivos para el partido que convocó las elecciones, seguramente no habría podido obtener uno que tanto favoreciera a la derecha española y a España, como el que acaba de conseguir, casi sin despeinarse, la señora Isabel Díaz Ayuso que logrado, de un solo tiro, deshacerse del PSOE, que ha quedado reducido a ocupar el tercer lugar de entre los candidatos con la pérdida, respecto a la elecciones del 2019, de trece escaños; amén de sacarse de encima a un elemento tan perturbador, antidemocrático y peligroso como es la figura del comunista Pablo Iglesias, que no sólo no ha conseguido mejorar la exigua posición de su formación en la Asamblea madrileña, sino que, dentro de su propio partido, Unidas Podemos, ya está siendo fuertemente cuestionada su postura de líder. Por si fuera poco, la señora Díaz Ayuso ha conseguido el número de escaños suficiente para sumar más que el total de los obtenidos por todos los partidos de la izquierda juntos y, sólo en el imprevisible caso de que VOX votara en contra, juntamente con el resto de la oposición, podría perder la mayoría en la Asamblea.

No se puede decir que las izquierdas, en esta ocasión, no hayan utilizado todos los medios a su alcance, que no han sido pocos, para intentar conseguir hacerse con uno de los reductos de la derecha que más los incomodan. Desde los insultos, descalificaciones, humillaciones, trampas, obstrucciones, amenazas, recursos, calumnias y vejaciones, se puede decir que no hay maldad, triquiñuela política, manifestación, movimiento callejero, artículo en prensa, crítica destructiva, acusación de violación de las leyes y de las normas estatales que no se le hayan atribuido desde el Gobierno central, la prensa adicta que, como es sabido, es prácticamente la mayoría de la que tenemos en España junto a las TV y a las emisoras de radio ; un conjunto formidable de propaganda al servicio del totalitarismo, representado hoy en España por el señor Pedro Sánchez y sus colaboradores necesarios, los separatistas y los comunistas de Unidas Podemos.

Por suerte para los que se consideran españoles, los que desean vivir en paz, tener trabajo, que se respete la propiedad individual, que haya orden en las calles, que se priorice la vida humana por encima de conveniencias políticas, que se respeten las tradiciones, las buenas costumbres y la moral y ética tradicionales, hoy despreciadas y sustituidas por ideologías totalitarias, filosofías relativistas, progresismo anarquista, feminismo extremista y libertarismo dictatorial; han demostrado, en esta ocasión, que ya están hartos de políticas intervencionista, de promesas incumplidas, de engaños que han costado la vida de miles de ciudadanos, de retrasos injustificables en cuestiones sanitarias que han permitido que la pandemia de la Covid 19 haya tenido, en nuestra nación, efectos mucho peores, en contagios y vidas, que en el resto de naciones europeas y, en esta ocasión, ha habido una movilización unánime, multitudinaria, valiente e incontrolable desde el gobierno que se ha saltado los intentos propagandísticos, las añagazas políticas y los engaños oficiales, para tomar la decisión de que esto se ha acabado y que era necesario que, los valores de la España de siempre, se recobraran para evitar que, en la comunidad madrileña y, con toda probabilidad, en muchas otras comunidades de la nación española, pueda recuperarse todo aquello que fraudulentamente se nos ha venido privando en orden a las libertades, la propiedad, los derechos individuales garantizados por la Constitución, mediante la derogación de todo este ramillete de leyes que, por medio de decretos ley se nos han ido colando cuando, un Parlamento anormalmente dominado por separatistas, comunistas y antisistema, ha permitido que se vayan promulgando leyes sin que, previamente, hayan sido sometidas al correspondiente debate en sede parlamentaria.

Henos tenido ocasión de ver como la señora vicepresidenta del Gobierno, señora Carmen Calvo, ha dado, una vez más, muestras de su entrega a la causa del señor Sánchez, no del socialismo como ellos pretende hacer creer, al salir, el mismo día en el que se celebraban las votaciones en Madrid, a explicar todo lo que el ”gobierno” estaba dispuesto a hacer ( acordado en el consejo de ministros del día de las elecciones) para mejorar la vida de los españoles, extendiéndose en un cúmulo de disquisiciones sobre lo bien que los socialistas desempeñaban las funciones de gobierno, sin dar pábulo a que nadie la pudiera contradecir, achacarle las contradicciones en las que incurría y reclamarle que no se engañe más al pueblo español que, como se ha visto en el resultado de las votaciones en la comunidad madrileña, es patente que ya se ha dado cuenta de que, siguiendo por el camino por el que se nos está llevando del ronzal los filocomunistas que nos gobiernan, el resultado final va a ser que acabaremos como una cualquiera de las repúblicas bananeras que hoy se mueren de hambre bajo la tiranía de dictadores, como es el caso del impresentable señor Maduro o del señor Daniel Ortega de Nicaragua.

Por otro lado, se nos vuelve a engañar cuando, desde el Gobierno, se nos dice que sólo van a subir los impuestos de los ricos y de las grandes sociedades. Cuando uno se da cuenta de que estos señores de los que depende la marcha de nuestra nación, cada vez que nos dan una noticia es para engañarnos, adormecernos, crear falsas esperanzas en la gente que, desgraciadamente, no tienen la capacidad de darse cuenta cuando les toman el pelo o cuando les dan gato por liebre, que no se enteran de que lo que se les dice no es más que un subterfugio para ganar tiempo y evitar que el pueblo llano se resista, proteste o salga a las calles para reclamar del Gobierno la justicia que se les niega en aras de recaudar más, no para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para poder sufragar los proyectos que a ellos les interesa que se lleven adelante. Un ejemplo reciente nos lo ha proporcionada la ínclita ministra de Hacienda, la señora M.ª Jesús Montero en su rueda de prensa en la que se nos comunica que, en el documento que se ha enviado a la Comisión Europea relativo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, ya queda constatado el cambio de criterio de Hacienda respecto a la supresión de los beneficios que proporcionaba fiscalmente a los matrimonios la posibilidad de efectuar, en el caso del IRPF, una declaración conjunta en lugar de sendas liquidaciones individuales.

La ministra justificaba la supresión aludida, en base a los siguientes argumentos:” se concluye que la tributación conjunta es un beneficio regresivo y puede implicar una dificultad añadida a la incorporación de la mujer al mercado laboral”. No estamos seguros si hemos entendido bien, pero a primera vista, cuesta entender que el pago del impuesto conjuntamente o individualmente pueda tener algo que ver con el hecho de que la mujer se incorpore o no al mercado laboral. Alguien que tenga intención de buscar un trabajo difícilmente se va a dejar influir por el hecho de que deba tributar individualmente o lo deba hacer (no olvidemos que esta opción la podían tomar libremente los conyugues) conjuntamente. Pero ya sabemos que la señora Montero es una especialista en faltar a la verdad, algo a lo que recurre cada vez que, al Gobierno o su departamento, les conviene tergiversar los hechos para que los contribuyentes (los que, naturalmente, se dejen engañar), una vez más, traguen lo que la señora ministra diga qué y cómo se ha de hacer.

Lo que no dice la señora Montero y que, naturalmente, no le interesa que se conozca es que, esta modalidad de declarar conjuntamente, afecta a muchísimas personas de la clase media y baja y no es, precisamente, a los más ricos a los que más beneficia. En todo caso, y aquí tenemos a la madre del cordero, la supresión de esta modalidad de declaración conjunta representa, según cálculos del Estado, una recaudación adicional de unos 3.000 millones de euros que, conociendo nuestra situación de endeudamiento y las perspectivas de que siga siendo necesario que nos vayamos endeudando más, puede que sea un bombón poco despreciable para nuestras exhaustas arcas del Estado.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no podemos menos que mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que la comunidad madrileña siga estando en manos del PP y no se haya convertido en otra de las comunidades, como es el caso de la catalana, en las que el afán recaudatorio clásico de los estados totalitarios es el que rige todas las actuaciones de las autoridades administrativas de la región. Sería discutible si, lo que ha sucedido en Madrid puede ser extrapolable a otras comunidades de la nación, algo que puede que sea difícil de afirmar debido a que estamos a dos años de las legislativas y, en este interregno, pueden suceder muchas cosas que cambien el sentido del voto de los ciudadanos o puede que, también, la situación del país se haga insostenible y se deban convocar elecciones anticipadas. En todo caso, es muy difícil hacer predicciones a tan largo plazo. Para finalizar, una reflexión sobre una frase de Julio César:” Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante”. Alguien, en España, debiera meditar sobre ella.