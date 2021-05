Unos Dos de Mayo que no gustan a Ayuso y Flipe González Una de las corrientes de opinión fuertemente sentidas en nuestros días en el ámbito del derecho privado Carlos Ortiz de Zárate

lunes, 3 de mayo de 2021, 13:40 h (CET) El 2 de mayo de 1879, Pablo Iglesias fue nombrado presidente del Partido Socialista. El 2 de mayo de 1975, María Telo logró que el “régimen” diera el primer paso para liberar a la mujer. El 2 de mayo de 1981 los jornaleros de Marinaleda concluyeron su huelga de hambre tras conseguir gran parte de sus reivindicaciones.



25 personas se reunieron clandestinamente en una fonda de la calle de Tetúan el 2 de mayo de 1979. Ya en 1971, Pablo Iglesias había participado en la fundación de la Asociación General del Arte de Imprimir. Iglesias Ocupaba la presidencia desde 1874 y pese a la represión, logró aumentar el número de los afiliados y diversificar los perfiles de los mismos. Antes de terminar el año se abrieron delegaciones en Guadalajara y en Barcelona.

El 20 de julio fue convocada una asamblea en la que se consensuó el programa. En la primera parte encontramos: “El Partido Socialista Obrero español declara que su aspiración es la abolición de clases, o sea emancipación completa de los trabajadores; transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera; la posesión del Poder político por la clase trabajadora”. En febrero de 1881, Sagasta legalizó las organizaciones obreras. El BOE del 2 de mayo de 1975 inició la liberación de la mujer.

El primer párrafo es suficientemente expresivo:

Una de las corrientes de opinión fuertemente sentidas en nuestros días en el ámbito del derecho privado, reflejo de auténticas necesidades de carácter apremiante, es la que incide sobre la situación jurídica de la mujer casada. Sufre ésta señaladas limitaciones en su capacidad de obrar que, si en otros tiempos pudieron tener alguna explicación, en la actualidad la han perdido. Por lo demás, las normas en que tales limitaciones se contienen no pasan de tener una efectividad predominantemente formal, creadora de trabas en la vida jurídica, sin la contrapartida de una seria protección de los intereses de orden familiar.

La artesana fue María Telo, una jurista que luchó como solamente ella sabía para convencer a un régimen machista que debía considerar que las mujeres existían. Lo consiguió, pero tanto el régimen como la “Restauración” se olvidaron de ella. Murió el 5 de agosto de 2014.

El 2 de mayo de 1981 los jornaleros de Marinaleda y su alcalde terminaron su larga huelga de hambre. ¿Razones?; el alcalde, José María Gordillo, recibió una carta del entonces presidente, Felipe González, en la que el último prometía que su gobierno estaba tomándose muy en serio una reforma agraria que aliviara los males de los latifundios.

Ahora, Marinaleda es tomada como ejemplo de democracia participativa directa. La lucha de uno de los pueblos más pobres comenzó en 1979, con ocupaciones de terrenos baldíos del duque del Infantado. Ha sido muy duro, pero han creado una cooperativa donde todos los trabajador@s cobran el mismo salario, 47 euros por día y por persona. Todo el mundo ejerce su derecho a una vivienda digna.

