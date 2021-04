​UniRaid: “el desafío imposible” de cruzar el desierto con fines solidarios Se trata de una hazaña, donde nada, excepto el recorrido se puede dejar en manos de la improvisación Macarena Arcos

jueves, 29 de abril de 2021, 15:20 h (CET) Ponerse a prueba a uno mismo en condiciones adversas con la única finalidad de ayudar a los demás y aprender de las dificultades. Abróchense los cinturones, bienvenidos a UNIRAID, el rally solidario donde no importa la meta, sino el trayecto.



Cuenta con todos los ingredientes para ser una aventura sin parangón: dunas kilométricas, condiciones adversas, desafíos continuos y una ruta que dibujar a golpe de mapa y brújula con la que cruzar Marruecos de norte a sur en un coche con más de 20 años de antigüedad. ¿El objetivo?: Entregar 40 kg de solidaridad a las aldeas del desierto.

Una aventura humana y deportiva, en la que solo pueden participar estudiantes universitarios y que ya está calentando motores para su pistoletazo de salida en octubre del 2021. Pero, ¿por qué empieza ahora, casi 6 meses antes de su inicio?.

El desafío empieza mucho antes. Se trata de una hazaña, donde nada, excepto el recorrido se puede dejar en manos de la improvisación. Bien lo saben saben los participantes, quienes suelen recurrir durante los meses previos a campañas de recaudación de fondos en GoFundMe para hacer acopio de todo el material que donarán durante el recorrido. Este año, no ha sido diferente y los jóvenes de todas partes de España ya han empezado a hacer los deberes.

De Jerez, con un Renault 4 saldrá el equipo Sherry Team, formado por Cesar, Alfonso, Joaquín y Pedro.“Tenemos hasta después de verano para prepararlo todo. Poner a punto los dos coches, aprovisionarnos y sobre todo empezar a comprar y reunir el material solidario (preferiblemente ropa, juguetes, material sanitario, comida no perecedera y electrodomésticos de primera necesidad”, explica en la campaña puesta en marcha hace unas semanas

Marta y Fabiola, por su parte, saldrán de Madrid. “Nuestras ganas son muchas”, explican en el crowdfunding. “Necesitamos tu ayuda para la obtención de ese material. Toda aportación es más que bienvenida”, alientan en el texto. Admiten que será una experiencia inolvidable, pero no solo por la ayuda que ofrecerán, sino por todo el aprendizaje personal que se llevarán del recorrido y de los desafíos que tendrán que hacer frente.

Full Sand también pondrán rumbo a Tánger desde la capital. El equipo está formado por Carlos y Gonzalo, dos jóvenes que surcarán las dunas del desierto en un Fiat Panda, y que esperan con “ilusión e impaciencia” el comienzo de la aventura. “Queremos poder ser partícipes de crear sonrisas en tiempos y situaciones tan desafortunadas que por suerte no nos toca vivir a nosotros”, explican en la campaña de crowdfunding.

Otros dos participantes que están poniendo a punto los motores de su Renaul 5 GTL son Gonzalo y Agustín. También ellos han puesto en marcha una recaudación de fondos en GoFundMe y están buscando patrocinadores a través de diversos eventos con la intención de “reunir la mayor cantidad de recursos solidarios y preparar nuestro de medio de transporte para poder llevar acabo esta labor con éxito”.

Estos son solo algunos de los participates de esta popular carrera donde el esfuerzo, la motivación y las ganas son imprescindibles desde el momento de la inscripción. Los organizadores de la competición dicen de ella que no se trata de un rally, ni de una carrera de velocidad. Es más, la definen como un “viaje-aventura” de seis etapas, diferente cada año, donde los jóvenes tienen que enfrentarse a pruebas, dificultades, obstáculos y desafíos. Pero, ¿qué mejor lección de vida que hacer frente al miedo o a la incertidumbre por un fin solidario?.

Por el momento, y sin pisar aún el acelerador, todos y cada uno de los participantes ya se enfrentan a su primer gran reto de la competición: pedir ayuda y recaudar fondos para preparar los viejos "bólidos" y cargarlos de material solidario. Una vez empiece el rally tendrán que avanzar solos, no contarán con más ayuda que un 'roadbook', un mapa y una brújula. Pero ahora, aún hay tiempo para ayudarlos a comenzar la andadura.

