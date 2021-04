​Necesitamos obtener un espíritu de sabiduría Que San Isidoro de Sevilla nos ilumine con su luz Francisco Rodríguez

martes, 27 de abril de 2021, 02:25 h (CET) Me pongo a escribir este artículo el 26 de abril fiesta de San Isidoro de Sevilla que vivió tiempos complicados (556-636) época de transición entre la decadencia del mundo romano y el asentamiento en España del pueblo visigodo y sus problemas religiosos: arrianismo y catolicismo.



Seguramente muchos recordarán los nombres de Leovigildo, Hermenegildo y Recaredo, que consiguió la unidad religiosa bajo el catolicismo. Pues en esa época brilló San Isidoro y sus hermanos, también santos, Leandro y Florentina.

Fue San Isidoro un hombre sabio, no solo de sabiduría humana, que también cultivó acumulando todo el saber humano de su tiempo, sino con el espíritu de lo que dice la Biblia en su Libro de la Sabiduría que ojalá conocieran todos nuestros gobernantes, pues empieza diciendo: Amad la justicia los que juzgáis la tierra y como Salomón pedid la prudencia para vuestras decisiones y llegará a vosotros el espíritu de sabiduría.

Dedicado en cuerpo y alma a su pueblo fue modelo de gobernante y un faro de luz en aquellos calamitosos tiempos de divisiones y enfrentamientos.

Pienso que todo aquel que decide dedicarse a la política debe estar convencido de que va a realizar un servicio a favor de sus conciudadanos y nunca podrá dedicarse a atizar enemistades y banderías ni mucho menos a enriquecerse con el puesto que estos mismos ciudadanos le otorguen. No serán las teorías de marxistas o librecambistas las que conseguirán mejorar nuestro mundo y mucho menos si ambas teorías se alían para someter a los ciudadanos a regímenes totalitarios que digan: no tendrás nada, pero serás feliz.

Hay que huir, como de la peste, de agendas anunciadoras de cambios o de reinicios. Debemos examinar si es el espíritu de sabiduría quien inspira a tantos inquietantes personajes y confusas instituciones internacionales, así como las adhesiones de nuestros propios gobernantes a tales foros.

Es fácil comprobar como las leyes que, con mil argucias y componendas, nos imponen cada día a los ciudadanos están cada vez más lejos de Dios y más cerca del desastre.

No hay que creer a los que opinan que Dios no existe, que el hombre se ha hecho a sí mismo y puede decidir por encima y en contra hasta de la misma biología o que no hay que respetar ninguna norma religiosa, ni que exista otra vida después de la muerte. Todo esto no es ciencia sino ignorancia y manipulación interesada.

El espíritu de sabiduría tiende a la paz y a la concordia y nunca a la algarada ni al enfrentamiento. Tenemos una milenaria historia, con sus luces y sus sombras, de la que debemos sentirnos satisfechos y no podemos aceptar que se falsee ni tergiverse por los propios españoles y mucho menos manejarla como arma arrojadiza para hundir al adversario político.

El espíritu de sabiduría nos dice que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y que todo el que sufre es acreedor a nuestro amor y nuestros cuidados. Tampoco es aceptable que mientras unos mueren de hambre otros se forren.

Todos tenemos que trabajar por un mundo más justo y tratar de conseguir la sabiduría que viene de Dios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Monasterio hunde a la activista López El resultado de los palos de ciego de Mónica López no es otro que el hundimiento que de ella hizo la ínclita, Rocío Monasterio ​Sospechosas amenazas a personajes de izquierdas, en vísperas de elecciones El juego sucio del Gobierno, en la comunidad madrileña, amenaza con convertir las elecciones en un aquelarre de violencia verbal y agitación callejera Sobran los no natos y los viejos En España se han aprobado dos leyes cada cual más más perniciosa y dañina: La ley del aborto y la de la eutanasia. ​Necesitamos obtener un espíritu de sabiduría Que San Isidoro de Sevilla nos ilumine con su luz La amistad virtual También hoy combatimos la soledad con las múltiples conexiones que ofrece Internet