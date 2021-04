Las consecuencias de la caza

- 300 millones de animales reventados a disparos y cuchilladas.

- 500 cadáveres de personas. - 35.000 humanos heridos. - 2.000 incendios (con autoría demostrada) para facilitar la caza. - 50.000 toneladas de plomo en los montes. - XXXXX perros ahorcados, disparados, ahogados, muertos de sed y hambre, despeñados, envenenados... - YYYYYY cepos, lazos, cebos envenenados, jaulas trampa…. - 1.800 cazadores detenidos por actos delictivos relacionados con su actividad.

Estos son datos aproximados de algunas consecuencias de la #caza en España en una década.

¿De verdad que no hay valor para prohibir esta atrocidad?, porque razones sobran y no sólo éticas, también de las que abrasan como la naturaleza carbonizada, de las que intoxican como el plomo en el medio ambiente, de las que infectan y gangrenan como los dispositivos mordedores de metal, de las que se pudren como los cuerpos inertes (los llore alguien o no) de tantos de aquellos que se cruzaron con un cazador. Y que no nos cuenten que esta actividad cruel, sangrienta y placer de violentos no se puede impedir por Ley, porque otros países ya lo han hecho y con ello han eliminado tan vergonzoso y desgarrador recuento de sus estadísticas.