​El tebeo, un género literario “made in Spain” Caracterizado por un marcado humor costumbrista, las historietas españolas se han situado entre las más importantes del cómic europeo Redacción

martes, 20 de abril de 2021, 02:41 h (CET) El cómic está viviendo actualmente una segunda edad de oro gracias a las productoras de cine, que en los últimos años han apostado por películas basadas en este género literario, y que se han convertido en grandes éxitos de taquilla. Un fenómeno particularmente notable en Hollywood, pero que también ha tenido cabida en nuestro país, donde recientemente hemos visto adaptaciones en la gran pantalla de “héroes” como SuperLópez, los agentes de la TIA Mortadelo y Filemón, o la versión patria de 007, Anacleto.



Todo marcado por un humor y costumbrismo tan particular que ha convertido al cómic español o tebeo, en uno de los más importantes de su género a nivel europeo. Un fenómeno que vivió su edad de oro entre los años cuarenta y mediados de los ochenta gracias a la Escuela Bruguera, un conjunto de historietistas españoles que se dedicaron al cómic de humor de la mano de la editorial Bruguera.

Francisco Ibáñez, padre del tebeo Recientemente, uno de sus miembros, Francisco Ibáñez ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Esta candidatura surgió de un grupo de seguidores a través de las redes sociales, pero ya ha logrado sumar los apoyos del Ateneo de Madrid y una treintena de miembros del Parlamento Europeo, quienes afirman que este reconocimiento al catalán supondría una reivindicación del oficio de historietista.

Para muchos el mayor historietista de la historia de España, Ibáñez está detrás de reconocidas historias cortas como '13, Rue del Percebe', 'Rompetechos' o 'Mortadelo y Filemón'. Gracias a sus tebeos, muchos niños y adultos muchos niños han adquirido el hábito de lectura en España, y por ello, Brains International Schools ha querido sumarse a esta campaña de apoyo a la candidatura de Francisco Ibáñez celebrando el cómic el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro.

Para ello, los alumnos del colegio Brains María Lombillo homenajearán a Ibañez elaborando su propia ‘13, Rue del Percebe’. “Al tratarse de un género gráfico resulta más llamativo para los pequeños que disfrutan siguiendo la historia, no solo a través de los textos, sino de las ilustraciones. Además, se trata de un género intergeneracional que puede ser disfrutado tanto por los niños como por sus padres.” afirma Ester Belaire, jefa de estudios de Secundaria y Bachillerato de Brains International Schools.

¿Por qué debemos animar a los niños a leer cómics?

Fomentan el hábito de la lectura: es el mejor medio para iniciarse en el hábito de la lectura. La narrativa visual permite acercarnos a la literatura de un modo ágil, divertido y atractivo.

es el mejor medio para iniciarse en el hábito de la lectura. La narrativa visual permite acercarnos a la literatura de un modo ágil, divertido y atractivo. Desarrolla las capacidades creativas y comprensivas : gracias a sus historias y personajes, los tebeos permiten desarrollar nuestra imaginación y abren las puertas a crear y desarrollar nuevas aventuras.

: gracias a sus historias y personajes, los tebeos permiten desarrollar nuestra imaginación y abren las puertas a crear y desarrollar nuevas aventuras. Supone un primer acercamiento al arte: frente a las pantallas, el tebeo es una primera aproximación activa al arte. Un tebeo se agarra, se hojea, se huele, y permite acceder a un nuevo estímulo -el artístico- como sujeto activo.

frente a las pantallas, el tebeo es una primera aproximación activa al arte. Un tebeo se agarra, se hojea, se huele, y permite acceder a un nuevo estímulo -el artístico- como sujeto activo. Es un género intergeneracional: más de 60 años han cumplido Mortadelo y Filemón, pero el tebeo se retrotrae a comienzos del s. XX, lo que supone que cinco generaciones han crecido leyendo las mismas historietas y disfrutado de los mismos personajes.

más de 60 años han cumplido Mortadelo y Filemón, pero el tebeo se retrotrae a comienzos del s. XX, lo que supone que cinco generaciones han crecido leyendo las mismas historietas y disfrutado de los mismos personajes. Promueven el aprendizaje de diferentes y diversas temáticas: el tebeo es un género polifacético que permite adentrarse en temas tan variados como la historia, la cultura, pasando por la ciencia y los valores éticos y sociales, y permiten abrir a los niños hacia nuevos ámbitos de interés.

"El tebeo tiene la capacidad de convertirse en la perfecta puerta de entrada a la literatura, pero también al arte y al conocimiento en general. Las primeras historietas son escuchadas y vistas, pero enseguida, permite a los niños convertirse en protagonistas de su formación de una forma entretenida y sencilla", concluye Ester Belaire, jefa de estudios de Secundaria y Bachillerato del grupo Brains International Schools.

