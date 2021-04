Diez consejos para empezar a comer sano y olvidarnos de dietas Es posible ayunar y practicar deporte a la vez Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de abril de 2021, 04:50 h (CET) Cuando decidimos perder peso, lo primero que escuchamos es “aprende a comer”. Sin embargo ¿sabemos realmente cómo hacerlo? Los expertos explican por qué el ayuno controlado, bajo supervisión médica, es la mejor estrategia nutricional para empezar a cambiar nuestros hábitos de alimentación, controlar nuestro peso y ganar bienestar físico, mental y emocional.



Cada vez nos preocupamos más por nuestros hábitos de alimentación para ganar bienestar, y sobre todo para perder peso. Consejos de influencers en las redes, libros, recetas de amistades, pero ¿realmente lo estamos haciendo bien? Las dietas milagro no existen, pero sí hay estrategias nutricionales como el ayuno controlado, que realizadas siempre bajo supervisión médica pueden ayudarnos no solo a perder peso sino también a ganar calidad de vida.

Cómo empezar a comer bien y reiniciar tus hábitos alimenticios

La mayoría de las personas con sobrepeso reconoce que “come mal” no obstante, la realidad es que no consiguen “comer bien”. Esta situación implica que no somos todo lo libres que deberíamos de ser a la hora de elegir lo que comemos y lo que no. Esto se debe a múltiples factores hormonales y emocionales, por este motivo es más fácil empezar a “comer bien” tras un periodo de ayuno en el que se produce un “reset” hormonal, explica Jesús Domínguez, director técnico de los retiros de MiAyuno.es”.

El factor emocional condiciona, muchas veces, nuestra manera de comer. Por ello, esta parte emotiva puede mejorar durante un ayuno, si bien a veces precisa de un trabajo específico. “Debido a ello, este trabajo emocional es mucho más efectivo durante o tras un ayuno ya que el proceso de esta pauta nutricional mejora la predisposición de la persona para enfrentarse a este tipo de conflictos, que todos en mayor o menor medida tenemos”, aseguran desde MiAyuno.

Por lo que, el ayuno controlado es una de las pautas de alimentación más eficientes a la hora de perder peso y volumen además de ganar bienestar y salud. hasta un 10% del peso corporal a la vez que gana bienestar físico, mental y emocional, y sobre todo, hace más fácil aprender y empezar a comer”.

10 consejos para empezar a comer bien

Los expertos de los retiros de MiAyuno facilitan 10 consejos para empezar a comer de forma más saludable.

Comer suficiente fruta y verdura (3 porciones al día).

Incluir en nuestros platos fuentes ricas de proteína (Huevos > Pescado > Carne) o compensarlo con suficientes fuentes de proteína vegetal (legumbres, cereales) con 1 o 2 porciones al día.

Ingerir cada día 2-3 cucharadas soperas de aceite vegetal de calidad.

Combinar bien los alimentos de cada comida. Primer plato con productos vegetales y como segundo, una fuente de proteína+ grasa o bien de carbohidratos de alto valor calórico (cereales).

Beber suficiente agua y mantenerse bien hidratado.

No hacer más de 3 comidas al día.

Mantenerse activo físicamente. Es posible ayunar y practicar deporte a la vez.

Respetar los biorritmos (dormir un mínimo de 7 horas).

Respirar bien haciendo ejercicios de respiración profunda de 5 a 10 minutos al día.

Evitar sobrecargarse de trabajo y obligaciones en nuestro día a día, así como evitar situaciones muy estresantes. En caso de que no podamos evitarlo buscar ayuda profesional para gestionar mejor estas situaciones puntuales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Diez consejos para empezar a comer sano y olvidarnos de dietas Es posible ayunar y practicar deporte a la vez ​España, entre los países del mundo donde más ha empeorado la salud mental en 2021 Los españoles se sitúan entre los más pesimistas en determinar cuando se controlará la pandemia ​Vocalizar y no elevar la voz al usar mascarilla, claves para evitar disfonías Beber unos dos litros de agua diarios para que la mucosa que recubre a las cuerdas vocales esté bien hidratada El miedo a las vacunas Covid no está justificado El riesgo de trombo es mucho mayor al tomar la píldora anticonceptiva, fumar o contagiarse por coronavirus que en la vacuna de AstraZeneca ​Un 20% de pacientes con COVID-19 sufren dolores articulares y musculares al menos hasta los tres meses Los especialistas indican que la pandemia ha provocado un empeoramiento de los síntomas