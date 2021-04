Grecia quiere tomar la delantera en los viajes de vacaciones El país, en colaboración con Holanda, ha hecho una prueba piloto con 200 viajeros para comprobar que el turismo es viable en los próximos meses Redacción

viernes, 16 de abril de 2021, 03:49 h (CET) El turismo es uno de los principales activos económicos de Grecia. De hecho, es la principal industria de un país. Algo de lo que son conscientes las autoridades políticas del país que, lejos de quedarse parados, han acelerado la organización y preparación del país para el verano de 2021 con el objetivo de ofrecer un destino turístico seguro y de confianza.



Tanto es así que Grecia se ha adelantado en muchos aspectos a sus socios de la Unión Europea en esta búsqueda de captar turistas y escojan los viajes a Grecia como su preferencia. La competencia de los próximos meses promete ser atroz debido a que el sector ha estado paralizado en el último año y el país griego quiere posicionarse como un destino de referencia para el público mundial. Tanto es así que el pasado mes de marzo se hizo público que una agencia turística holandesa se iba a encargar de llevar a unas 200 personas en un viaje de ocho días a Grecia para ver si el turismo es viable durante la pandemia de la Covid-19. Entre las características de este “experimento”, destaca que los viajeros podrán disfrutar de un "todo incluido" en la isla de Rodas, pero no podrán dejar el resort y se tendrán que aislar hasta 10 días cuando regresen a casa.

Además de esta prueba, los pasos más importantes que está dando el Gobierno son los relacionados con el denominado pasaporte de la vacunación, un documento que permitiría a las personas que cuenten con un certificado que atestigua que han sido vacunadas viajar con más libertad por el país.

En concreto, el Ministerio de Turismo griego ha firmado un acuerdo de "pase verde" con Israel y está trabajando en acuerdos bilaterales similares con otra decena de países como son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Serbia, Rusia, Ucrania, China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Además, según recogen varios medios de comunicación extranjeros, Harry Theoharis, ministro de Turismo de Grecia explicó que la iniciativa iría unida a que “las personas que trabajan en el sector turístico serán vacunadas y, al mismo tiempo, las personas que den positivo serán aisladas en hoteles de cuarentena. Aparte de eso, se aplicarán las normas habituales y la sonrisa es obligatoria".

Disfrutar de las islas griegas: Rodas

Con estos pasos, Grecia quiere maximizar el turismo para este verano y que los turistas escojan este país como destino turístico seguro para disfrutar de sus principales recursos. En este sentido, Grecia es un referente internacional que destaca por su historia y arquitectura, además de por sus paisajes, el azul de sus playas y la calidez de sus habitantes. En este sentido, es reseñable destacar que el país cuenta con más de 20 islas lo que la configuran como un destino turístico obligatorio para los amantes de los viajes y que tiene a la isla de Rodas como la de mayor tamaño del archipiélago y es la más visitada de todo el país.

En esta isla podemos encontrar una oferta de recursos entre los que destacan dos. Por un lado, el el Palacio del Gran Maestre y por otro la Ciudad Medieval de Rodas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este reconocimiento internacional fue posible gracias a la particular forma y configuración del centro urbano caracterizado por sus calles empedradas, las fortalezas y edificios antiguos reformados.

Las murallas y fortalezas de Rodas, el Palacio de los Grandes Maestres de la Orden, el Museo Arqueológico, el Mercado, el Palacio del Arzobispo, la iglesia de la Anunciación, el edificio de Correos, el Ayuntamiento o el Teatro son también hitos turísticos de obligado cumplimiento para todos los que visitan esta isla.

La cultura de Atenas

Sin ninguna duda, Atenas es digna de visitar. La capital griega es historia y mitología. Algo que se aprecia en todos sus rincones y que a cada paso te impregna. Por ello, la ciudad requiere dedicar varios días para poder disfrutar al completo. Vamos a ver algunos de los visitas más importantes que hay que hacer:

El Acrópolis. Aquí podrás visitar el Partenón, el monumento más emblemático de la ciudad y uno de los lugares más impactantes del mundo. También en el Acrópolis deberás visitar el Odeón de Herodes Ático, un teatro en el que es posible todavía hoy disfrutar de obras en directo.

El barrio de Exarchia es uno de los más llamativos de la ciudad. Cuenta con una interesante oferta de arte callejero donde destacan las calles de Oikonomou y Solomou.

