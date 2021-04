​Elecciones autonómicas Valentín Abelenda, Gerona Lectores

martes, 13 de abril de 2021, 04:34 h (CET) Anticipándose a un posible escenario análogo al de Murcia en la Comunidad de Madrid, donde no han faltado tensiones y desencuentros entre los populares y Ciudadanos, la presidenta Díaz Ayuso convocaba elecciones autonómicas, elecciones que tendrán lugar el próximo 4 de mayo.

En este caso no se trata de un cambio de alianzas al margen de la voluntad de los electores sino de dar la palabra a los madrileños para que decanten su apoyo. Ayuso ha planteado su apuesta en términos de elección entre una política centrada en el protagonismo de la sociedad civil y otra basada en el intervencionismo y el adoctrinamiento, tanto en materia económica como educativa y cultural.



Por su parte, al calor de la operación murciana, el PSOE ha presentado una moción de censura en Castilla y León frente a la que PP y Ciudadanos han cerrado filas. Con la pandemia todavía castigándonos, España necesita gobiernos serios y estables que no dependan de populistas ni de radicales y que fortalezcan el consenso constitucional. En este sentido, el giro de Ciudadanos a tomado en Murcia y en Madrid resulta poco comprensible. Las encuestas nos anuncian cuales pueden ser los resultados que esta formación obtenga.

