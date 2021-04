​Consejos para disfrutar al máximo tus vacaciones en Tenerife ​Entre las razones para visitar Costa Adeje resaltamos que cuenta con 11 playas, muchas consideradas como las mejores de la isla Redacción

jueves, 1 de abril de 2021, 02:40 h (CET)

Cuando se trata de elegir el próximo destino turístico para pasar algunos días de descanso, la mayoría suele preferir la playa y el sol, y no hay duda de que la isla de Tenerife es uno de los favoritos para las personas que buscan tener la mejor experiencia y desconexión en un mismo lugar. Pero tan importante como el destino, lo es el alojamiento, de manera que no puede ser tomado a la ligera.

Tenerife es una isla conocida mundialmente por sus bellos paisajes y sus playas, así como su movida vida nocturna. Precisamente por las posibilidades que ofrece, es necesario contar con un lugar acogedor, tranquilo y con los mejores servicios de atención, para poder dormir y descansar bien. De ahí que en relación con los alojamientos, este destino cuente con un amplio catálogo de opciones para los turistas.



Saber elegir el alojamiento para las vacaciones es sumamente importante, ya que será el espacio donde podrás descansar y recuperar energías para seguir disfrutando de la experiencia al día siguiente.



Y teniendo en cuenta lo esencial que es, hemos recopilado algunos de los mejores sitios donde podrás hallar alojamientos de primer nivel en la isla; si deseas ampliar esta información, en El Viajista encontrarás más detalles.



Es una web dedicada a ofrecer diversas recomendaciones a los viajeros cuando deciden recorrer el mundo. Está dividida en distintas categorías, teniendo en cuenta los lugares mayormente escogidos para visitar, no solo de España, sino de otras partes de Europa y los demás continentes.



Pero veamos a continuación cuáles son las principales recomendaciones para disfrutar de las virtudes de esta isla.



Santa Cruz de Tenerife La capital de esta bella isla es Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra en la zona noreste, cerca de la cordillera de Anaga. Sin duda, su aspecto turístico más encantador, es que atraviesa una larga pendiente que termina en el mar. Se trata de una ciudad comercial, donde podrás encontrar muchos lugares interesantes, como los centros históricos en El Cabo o la Plaza de la Candelaria, entre otros.



Estamos seguros de que la tradicional arquitectura, muy al estilo canario, te encantará. También podrás hallar mucha variedad en cuanto a restaurantes, así como lugares en los que podrás disfrutar toda la gastronomía local, que combina tradiciones antiguas y otras más recientes. Hay mucho que ver en esta ciudad, y para que la diversión nunca acabe, puedes visitarla en las fechas festivas de la isla.

En cuanto a alojamientos, se pueden conseguir hoteles para todos los presupuestos, lo que permite ajustar el viaje a las posibilidades de todas las personas. Además, hay que decir que la conexión con el transporte público es muy buena, por lo que podrás desplazarte a otras zonas con gran facilidad.



Puerto de La Cruz A tan solo 36 km de la capital, está esta localidad que goza de muchos atractivos que todo turista debe conocer. En primer lugar, podrás maravillarte con la distribución urbana y la manera cómo fueron construidas las casas.



Además, puedes hallar la obra de César Manrique, conocida como Las Piscinas de Martiánez, diseñadas en el año 1960, y que se posicionan como uno de los atractivos más importantes de la ciudad.



También podrás encontrar la Casa de la Aduana, que es un museo de arte contemporáneo; y el Jardín de Aclimatación del Valle de la Orotava, que es un jardín botánico. Al ser Puerto de La Cruz una de las zonas más populares de Tenerife, podrás conseguir atractivas ofertas de alojamiento.



Puerto de Santiago Es una de las zonas más tranquilas de la isla, no suele tener aglomeración de turistas. Se puede decir que la zona puerto está considerada como el núcleo histórico. Además, se encuentra en una superficie de roca de volcán, que con el paso de los años, se fue acumulando cerca del mar.



Puerto de Santiago es un pueblo pequeño pesquero, que gracias al turismo, se ha ido desarrollando con el paso de los años. Si deseas degustar un poco la gastronomía local, todos los restaurantes de la zona deleitarán tu paladar con alimentos provenientes de la pesca artesanal.

Además, este sitio ofrece muchas actividades, siendo una de las más populares la opción de contratar barcos para realizar excursiones y conocer un poco más de la vida marina.



Si quieres disfrutar de unas vacaciones relajantes y sin mucho movimiento alrededor aquí, simplemente deberás contratar un alojamiento en cualquiera de los muchos apartamentos y viviendas vacacionales que ofrece el pueblo.

Los Gigantes Esta zona tiene este nombre peculiar debido a los acantilados homónimos que yacen en la costa y que se elevan por encima del nivel del mar, alcanzando los 600 metros. Sin duda alguna, son unas vistas maravillosas que no puedes perderte. Además, podrás disfrutar de interesantes lugares, como piscinas naturales en las que podrás disfrutar del mar.



Si no quieres perderte todos los lugares turísticos que tiene esta zona, lo más recomendable es alquilar un coche para desplazarte cómodamente a lo largo y ancho de la región, y así disfrutar de una experiencia más completa.

Costa Adeje Solo hace falta mencionar que ostenta el título de la cuarta zona turística más importante en cuanto a zonas hoteleras, por lo que podrás elegir entre una gran variedad de opciones increíbles para garantizar tu descanso.



Esta zona de costa cuenta con la red hotelera de 5 estrellas más grande de todo el país. Sin duda, el sitio en el que decidas alojarte en esta ciudad, será un lugar que te brindará un servicio y una atención de primera categoría.

Entre las razones para visitar Costa Adeje, resaltamos que cuenta con un total de 11 playas, donde varias son consideradas como las mejores de la isla. También hay una enorme variedad de puntos gastronómicos que te permitirán disfrutar de platos tradicionales, como sancocho o conejo en salmorejo, entre otros.

