Los trayectos serán cortos en Semana Santa, pero no descuides la seguridad de tu coche

Sin duda, este año ha sido de poco coche y escasa carretera debido a la pandemia. No en vano, han predominado los cierres perimetrales de comunidades e incluso algunas ciudades también se han visto afectadas por estas limitaciones de movimiento que todavía colean.



Además, durante esta Semana Santa seguirán rigiendo los cierres de comunidades. Por lo tanto, en ningún caso podremos trasladarnos por razones de turismo a otras regiones. En suma, durante estas próximas vacaciones, los ciudadanos se decantarán por desplazamientos cortos e incluso dentro de la misma provincia.



También en estas circunstancias el seguro de coche se vuelve primordial para contar con la debida atención en carretera en caso de accidente o sufrir un percance con tu vehículo. Por supuesto, no debemos olvidar el correcto mantenimiento del vehículo pues cualquier tipo de trayecto, aunque sea corto, puede ponerlo en jaque si no se encuentra en buen estado.



Los expertos en mecánica recomiendan efectuar una revisión que preste atención al estado de las ruedas, el aceite (pues se degrada con gran rapidez), cerciorarnos de que la batería se encuentra óptima y, además, que los frenos no presenten problemas, entre otros aspectos.



Ya en 2005 la DGT alertaba del gran peligro que suponían los trayectos cortos dado que la gran parte de los accidentes se producen durante estos breves viajes pues hay una mayor relajación por parte del conductor y se descuidan ciertos aspectos de la seguridad.



En definitiva, no hay que subestimar los viajes que podamos realizar durante esta Semana Santa únicamente porque se trate de desplazamientos a destinos próximos a nuestro lugar de residencia.



Lo cierto es que en este tipo de viajes solemos bajar la guardia. Así, muchos conductores incluso no utilizan el cinturón pretextando que se trata de un viaje corto, según se desprende de un estudio acerca del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en el Centro de Formación en Emergencias, Conducción y Protección Civil de Ilunion, del Grupo Social ONCE.



Tanto es así que el 23 % de las personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2018 no llevaba el cinturón de seguridad. Sin duda, conviene recalcar este dato para que de una vez por todas corrijamos este letal error que cometemos al volante.



Además, este verano 2021 volverá a caracterizarse por los viajes dentro del territorio nacional y, por lo tanto, el coche particular resultará la pieza clave para hacerlo posible. Los expertos consideran que podremos movernos con autonomía por toda España, pero todo será con ocasión de un gran porcentaje de personas vacunadas que, al menos, deberá alcanzar al 70 % de la población.