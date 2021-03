Se cumplen 4 años desde la primera purga antigais en Chechenia Dos purgas, la primera en 2017 y la segunda a finales de 2018, donde se torturaron, maltrataron e incluso mataron a culpables simplemente por ser gais Kaik Espada Martín

miércoles, 10 de marzo de 2021, 12:24 h (CET) Justo ahora se cumplen cuatro años desde que el mundo fue conocedor de las desafortunadas atrocidades perpetradas sobre la población homosexual de Chechenia. Dos purgas, la primera en 2017 y la segunda a finales de 2018, donde se torturaron, maltrataron e incluso mataron a culpables simplemente por ser gais.

En este nuevo vídeo quiero compartir con vosotros todo lo que desde nuestro país, a través del Ministerio de Exteriores y con su representación en organizaciones internacionales como la O.N.U o la O.S.C.E, se ha hecho durante todo este tiempo para denunciar esta inverosímil situación en los tiempos que corren. ¡No te lo pierdas!





