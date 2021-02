Críticas, críticas, críticas

Tras publicar en Facebook un post el 11 de febrero de 2021, titulado «Errores de la Izquierda», me llovieron críticas de antiguos camaradas de lucha de los de 1969, con algunos de ellos conviví en Carabanchel, y eso me dolió aún más por ser críticas que viene de personas conocidas de distintas tendencias de izquierdas, las de la derecha es normal, de las filas de PSOE también, al ser una izquierda edulcorada en la mayoría de los casos.



Pero las de los que militaron en partidos durante la Dictadura, o los más jóvenes que militan en esos mismos partidos en la actualidad, no las comprendo, gracias a un camarada de lucha (al que no conozco, Vicente S. S.), que me contestó por Facebook, y le ha ocurrido lo mismo según me ha dado a entender, sé que no soy el único, hay muchos más en la misma situación de malestar, por ello comparto su opinión, en esta síntesis.



Lo más importante en lo que fallan estos críticos exacerbados, es en la táctica (conjunto de medios que se emplean para conseguir un resultado). Tienen una preparación envidiable, conocen muy bien los textos marxistas, pero, desde mi punto de vista, no han asimilado en su envergadura la obra de Lenin «La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo». Ya lo explica Pablo Iglesias en su libro «Disputar la democracia».



Puedo creer en su lealtad hacia el comunismo, (no hay otro camino como alternativa bien sustanciada científicamente, al capitalismo), pero ellos no valoran el trabajo de PODEMOS estando en minoría en el Gobierno, su trabajo en estos momentos empieza mejorando los bolsillos de la ciudadanía, con diversas medidas en esta etapa, SMV, ERTE y Salario Mínimo Profesional, Derogación de trabajos precarios…, solo critican que son escasas y no acorde a idearios revolucionarios de principios del siglo XX, que ellos pregonan. Quieren respuestas a sus críticas, no ven que PODEMOS no tiene la intención de detenerse en «asuntos domésticos» con supuestos progresistas, bastante tiene con «torear los morlacos» de la derecha y afines.