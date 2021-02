La empresa Johnson & Johnson declara que su vacuna de una sola dosis es eficaz contra la COVID-19 La vacuna de Johnson & Johnson consiste en una sola dosis y no requiere almacenamiento en congeladores ultrafríos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de febrero de 2021, 13:12 h (CET) La empresa Johnson & Johnson está buscando la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19 después de que un gran ensayo clínico revelara que tenía un 66 % de eficacia para prevenir casos moderados o graves de la enfermedad cuatro semanas después de la vacunación. No se informaron casos graves de la enfermedad siete semanas después de que los participantes recibieran la vacuna, por lo que la eficacia de la vacuna parecería aumentar con el tiempo.

La vacuna de Johnson & Johnson consiste en una sola dosis y no requiere almacenamiento en congeladores ultrafríos, lo que hace que su distribución sea más fácil que la de las vacunas producidas por Moderna y Pfizer. Además, el costo de producción de la vacuna de Johnson & Johnson es menor. La empresa declaró que está lista para enviar 100 millones de dosis a Estados Unidos antes de finales de junio.

