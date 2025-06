Los timos de este partido aún siguen con sus borracheras del poder. Habrá muchas más Leire y muchos más birladores, muchos más defraudadores.

No solo hay que mirar las denuncias y acusaciones que vemos día a día, tanto en los periódicos como en los juzgados pertinentes contra todo tipo de socialismo. Al PSOE, le quitaron la o de obrero y la e de España y desde que este ingrato y bufón presidente, decidió introducir en la madriguera de la Moncloa, a bufones y todo tipo de despojos humanos, la madriguera del socialismo se ha ido delatando por sí solo.

La llamada fontanera, la llamada Leire Díez, la nueva en la madriguera de la Moncloa, vozpopuli dice: La fontanera del PSOE tenía poder legal “tenía poder legal para validar el voto postal desde su cargo en correos. Pues claro que lo tenía.

Yo he sido apoderado en las elecciones de abril 2016 y he visto al termino de las votaciones en el escrutinio llegar un apoderado socialista y empezar a coger de las urnas, sigo diciendo- solamente tiene poder el presidente de mesa para en voz alta leer el voto- leyendo las papeletas y meterlas una bolsa negra de plástico. Al ver esto, le pregunté;

-¿Qué haces tú ahí, contando las papeletas? Este me contestó:

- Ha sido aquel, me señaló con el dedo a un sujeto que yo no había visto en todo el día. Este tenía colgado al cuello una credencial que no llegué a ver.

Después del escrutinio aquellas bolsas negras fueron echadas en un contenedor, cosa que observé no quitando la vista de aquél socialista que aún llevaba al cuello el símbolo de este partido que, de seguro aún sigue en la madriguera del socialismo.

Los timos de este partido aún siguen con sus borracheras del poder. Habrá muchas más Leire y muchos más birladores, muchos más defraudadores. Los enjuagues, los chanchullos de este partido y las nuevas caras y las que aun tendrán que salir.

El dinero fácil y si no es suyo, me refiero al socialismo, mejor que mejor. Las trampas y apaños las llevan con honor manifiesto de sustraer todo tipo e inflando los bolsillos de nuevos sujetos y sujetas que al amparo de este ser que, está llenando la madriguera de la Moncloa que, lo mismo que pasó en correos y en las votaciones, seguirá pasando en otros escondrijos del estado. Esta señora, la llamada Leire ha cobrado mas de 250.000 euros n puestos colocada por la madriguera del socialismo.

El espectáculo y bochorno de la miera donde ha ido fermentado día a día, podredumbre acumulada desde que está sentado el Felón del reino, mientras tanto, he escuchado hoy a la impar Susana Díaz diciendo en Espejo Público: “Me quedo fría, ni se lo merece el PSOE, ni sus votantes, ni los españoles”.

Pues si señora. Mas frio me quedo yo. Lo indignante de todo esto son las tragaeras, como se dice en mi tierra que también es Andalucía, las tienen cerradas y manipuladas. Su partido que con boca cerrada a canto vosotros mismos manejáis estos atropellos con palabras incongruentes e interesadas, volviendo la vista hacía atrás.

Este partido se ve imposibilitado de ser un gobierno sano, todo está pútrido, ha perdido su dignidad, si es que la hubo. “No hay lugar en la cabeza de un fanático donde la razón pueda entrar” (Napoleón Bonaparte).