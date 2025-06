Villa Svetlana; lujo sereno en el corazón de Marbesa, Marbella Este

En el prestigioso barrio costero de Marbesa, al este de Marbella, emerge una residencia que redefine el concepto de vida mediterránea: Villa Svetlana, una obra maestra contemporánea que equilibra elegancia, confort y privacidad. Esta villa en venta representa una oportunidad única de adquirir una propiedad de lujo lista para disfrutar en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol.

Con una parcela de 694 m² y una superficie construida de 280 m², esta vivienda de nueva construcción (prevista para 2026) se distribuye en dos niveles cuidadosamente diseñados. En su interior, alberga cinco dormitorios, cinco baños completos y un aseo adicional, lo que la convierte en una opción perfecta tanto para familias como para quienes buscan una segunda residencia de alto nivel.

El diseño interior gira en torno a un concepto abierto, donde el salón principal con chimenea, la cocina de diseño y el comedor se integran con fluidez, abriéndose hacia terrazas soleadas mediante grandes ventanales correderos. El resultado es una experiencia de vida interior-exterior sin interrupciones, en sintonía con el estilo de vida andaluz.

En el exterior, la villa es un auténtico santuario privado. El jardín de diseño, acompañado por una piscina privada revestida en piedra indonesia, invita al relax y a la contemplación. Completan esta zona un jacuzzi, una sauna, una cocina exterior con zona de barbacoa, áreas chill-out y un comedor al aire libre. Cada rincón ha sido pensado para maximizar el disfrute del clima mediterráneo durante todo el año. Uno de los grandes atractivos de Villa Svetlana es su apartamento de invitados independiente, equipado con su propia cocina, lo que garantiza privacidad para visitantes o incluso un uso multifuncional.

La orientación sur de la propiedad garantiza luz natural abundante durante todo el día, mientras que su ubicación estratégica permite disfrutar de la cercanía a la playa, restaurantes, bares y servicios, sin renunciar a la calma y privacidad de una zona residencial selecta. Además, la villa cuenta con un amplio espacio exterior para aparcar hasta 4 vehículos, una cochera privada, y todas las comodidades necesarias para una vida sofisticada: desde zonas wellness hasta acabados de alta gama.

Esta propiedad representa no solo una casa espectacular, sino una oportunidad de inversión en una de las zonas más demandadas de Marbella. Se trata de una vivienda que, por su ubicación, diseño y características, no solo ofrece calidad de vida, sino un alto potencial de revalorización. Villa Svetlana no es solo una villa en Marbella Este, es un estilo de vida donde cada detalle ha sido cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia residencial excepcional.

Para más información y condiciones de compra, es posible contactar con Inmolux Group para conocer cómo adquirir esta joya de la Costa del Sol.