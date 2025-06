Hervé Alústiza publica ¡Reciclones en acción!

El escritor de literatura infantil y juvenil Hervé Alústiza publica su séptimo libro titulado ¡Reciclones en acción! Hervé, conocido ya por sus álbumes navideños en verso durante cinco años consecutivos Y corrieron a Belén y otros cuentos con las preciosas ilustraciones de Gema García Ingelmo, aborda este asunto tan presente a día de hoy tras un lustro desde que vio la luz su ópera prima El vuelo del morcarDRÓN.



Berta, Aitor, Guille y Ana son una pandilla del colegio. Un sábado por la mañana, jugando con su perro Rufo, le lanzan una pelota al aire muy lejos. Al ir a buscarla se encuentran a una extraña mujer. Al preguntarle por la pelota, los mira sin pestañear. ¿Será sorda o muda o solamente lo aparenta y es peligrosa? Una aventura de misterio y amistad que nos muestra cómo las cosas a veces no son lo que parecen. Un libro que estimula la creatividad y el reciclaje aprovechando lo que tenemos para divertirnos. Dos mundos unidos o paralelos: la vida del colegio y la vida de la calle. Un cuento tan fantástico como real...

Esta historia mantiene la intriga, el humor y el compromiso social. Trata de la vida escolar y la vida de la calle. Dos mundos que pueden estar en la misma acera. La escuela de la calle y la universidad de la vida. No es un libro sobre el reciclaje, es un libro a propósito del reciclaje. No es oportunista, es oportuno. Realza la fuerza y el valor de las personas entre las cosas sin dejar de lado el cuidado del planeta desde la cara más humana. La importancia del reciclaje del corazón, el esfuerzo de construir frente a la facilidad de destruir, la creatividad con lo mínimo, con lo que tenemos a nuestro alcance, la transformación y el ingenio nos pueden animar a llevar a cabo grandes obras de arte. El abuso de utilizar unas ideas para hacer lo que sea a costa de lo que sea, el exceso de normas y reglas sin pensar las consecuencias de la calidad de vida es contraproducente. Y cómo no, la integración en la sociedad, los prejuicios y las ideas preconcebidas sin conocer a fondo la situación más débil. Un aspecto descuidado y sucio que oculta un gran corazón nos impide llegar a conocer lo profundo del ser quedándonos en la superficie. La desestructuración, la adaptación, el grito del miedo que nos asusta, la bella y bestia por fuera y por dentro de la misma persona.

Las imágenes que dan fuerza al texto son ilustraciones creadas por Julia Cejas. El libro tiene una ficha de lectura que se puede descargar desde la web de la editorial y que se puede trabajar de manera transversal con el alumnado desde distintas áreas y con diferentes puntos de vista.

Como dato curioso, Alústiza dedica el libro además de a sus familiares a los traperos, un oficio que ha ido a menos pero que ahora realizan en mayor parte los Traperos de Emaús: ingenieros de residuos orgánicos, como dice un buen amigo suyo en reconocimiento a la labor que ejerció tantos años su padre, el trapero del pueblo. Aquellos materiales que sobran para algunas personas para otras son las necesarias. Como aparece en boca del personaje más revelador de esta historia: la basura de una persona es el tesoro de otra. La maravilla de perderse en una tienda de segunda mano y encontrar verdaderas joyas más allá de las modas que como vienen y van: discos y libros descatalogados, armarios y un espacio donde se cede material para arreglar las cosas estropeadas. Hace poco hicieron eco los medios de que Traperos de Emaús llamaba a reutilizar para evitar residuos junto a otras entidades creando un 'Banco de Herramientas' para reutilizar utensilios y evitar que sean desechados.

El libro narra la historia de un grupo de amigos que se encuentran con Ada la Chiflada, una mujer misteriosa que vive de manera peculiar y se dedica a recoger objetos desechados. A través de sus aventuras, los niños aprenden sobre la importancia del reciclaje y el valor de las cosas que otros consideran basura. A medida que se desarrolla la trama, Berta, una de las protagonistas, se preocupa por Ada y su bienestar, lo que la lleva a descubrir la historia de vida de la mujer y su talento artístico.

Hervé Alústiza (Pamplona). Es un artista polifacético. Ha publicado los libros infantiles El vuelo del moscarDRÓN (Alexia Editorial), Y corrieron hacia Belén (PPC), Un ángel que va de ala (PPC), El niño que se convirtió en paje (PPC), La pastorcilla despistada (PPC) y La paloma Colombina (PPC). Colabora semanalmente con El rincón de Éufrases: una viñeta de humor reflexivo en Diario Siglo XXI. Además, es cantautor y creador de Pepe Melodías, personaje con el que trabajó como guionista y presentador de un programa infantil para tv y animador en eventos. Desarrolla actividades multimedia para promover la lectura, musicando clásicos con buena acogida en redes sociales y a través de un canal con vídeorrecomendaciones de libros con marionetas. Es poeta a domicilio en recitales públicos y privados. Ha participado en proyectos benéficos y solidarios con un disco familiar.

Julia Cejas es licenciada en Bellas Artes en Valencia, con la especialidad de dibujo. Trabaja como ilustradora para libros infantiles y juveniles y es autora de cómic. Le encanta dibujar caras y gestos. Así que siempre está poniendo caras raras mientras dibuja. En su cuenta de instagram @julia_cejas podéis ver sus últimos trabajos. ----------------------------

Título: ¡Reciclones en acción! Autor: Hervé Alústiza Ilustradora: Julia Cejas Editorial: LAUDE EDELVIVES Año de edición: 2025 ISBN: 97884-140-6402-3 Código: 217639 Edad: A partir de 12 años Formato: 135 x 200 mm Encuadernación: Rústica Nº de páginas: 112 pp.

P.V.P.: 15,29 (sin I.V.A.), 15,90 € (con I.V.A.)