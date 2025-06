QuantiKa14, la empresa sevillana que garantiza la autenticidad de conversaciones de WhatsApp

En los juzgados españoles, el 80% las pruebas son digitales, y entre ellas, los mensajes de WhatsApp han escalado de meros testigos a pruebas decisivas. Desde procesos penales hasta conflictos de custodia, estos chats pueden inclinar la balanza de la justicia... pero también manipularse con la facilidad con que un adolescente edita un selfie. Frente a este riesgo silencioso, solo el peritaje informático profesional —encarnado por pioneros como la sevillana QuantiKa14— certifica la verdad en un mundo donde los bytes tienen la última palabra.

Una conversación de WhatsApp es un castillo de naipes digital: frágil y fácil de derribar. Las capturas de pantalla —ese recurso ingenuo— se alteran en minutos con herramientas de edición básicas, cambiando nombres, fechas o mensajes clave. Peor aún: las bases de datos internas (como el archivo msgstore.db) pueden reescribirse mediante jailbreak, mientras aplicaciones de terceros generan chats falsos indistinguibles de los reales. Sin peritaje, un mensaje de amor puede convertirse en una amenaza de muerte... o viceversa.

Ante esta tormenta perfecta de falsificación, QuantiKa14 despliega un protocolo de guerra digital. Liderados por el perito Jorge Coronado (creador de la herramienta Guasap Forensic) y la abogada Fabiola Castellano, su batalla empieza en el dispositivo: buscan malware, root oculto o huellas de manipulación. Luego, extraen los datos como cirujanos: copias exactas de conversaciones y metadatos, con una cadena de custodia tan hermética como la de un banco suizo. La fase final es analizar la base de datos y demostrar que no hay alteración o modificación en las conversaciones, desentierran mensajes borrados y verifican cada prueba. "No es magia: es ciencia aplicada a la justicia", resume Coronado.

Detrás de cada análisis hay vidas en juego. En casos de violencia de género, los peritajes de QuantiKa14 han convertido chats de amenazas en pruebas irrefutables para órdenes de protección. En lo penal, han revertido condenas injustas: mensajes certificados expusieron testimonios falsos que llevaban a inocentes a la cárcel. Y en lo laboral, capturas de pantalla antes desestimadas ganaron peso legal tras su sello forense. "Recuerdo a una mujer cuyo exmarido negó haberla amenazado... hasta que recuperamos los mensajes borrados de su teléfono", relata Castellano.

Desde 2013, QuantiKa14 ha construido un imperio tecnológico con alma ética. Su laboratorio —entre los más avanzados — combina hardware forense de última generación con herramientas propias, capaz de llegar donde otros no pueden. Pero su verdadero orgullo es dual: el Trofeo de Seguridad TIC 2023 que corona su excelencia técnica, y su papel en el Protocolo contra la Violencia de Género Digital, donde volcaron su expertise para proteger a las víctimas. "La tecnología sin humanismo es un arma vacía", afirma Coronado.

En la era donde un "????" puede cambiar un veredicto, QuantiKa14 encarna la trinchera entre el caos digital y la justicia fiable. Su trabajo trasciende lo técnico: es un blindaje ético contra la posverdad judicial. Porque cuando las palabras se escriben en bits, solo el rigor forense convierte los mensajes en pruebas... y las dudas en certezas.