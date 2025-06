Bavel Travel Summit 2025; la inteligencia artificial es la piedra angular del futuro del sector turístico

La undécima edición de Bavel Travel Summit 2025, el principal evento de pagos y facturación electrónica de la industria de los viajes organizado por Voxel, an Amadeus company, reunió más de 200 profesionales y líderes del sector. El evento, que tuvo lugar en Sitges (Barcelona), contó con la participación de 40 ponentes en 21 sesiones en las que exploraron las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas en la industria turística, la cual continúa creciendo de forma sostenida.

Pese a los constantes desafíos a los que se enfrenta, el sector turístico sigue imparable a nivel global. Tal y como estima el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), los viajes seguirán creciendo a un ritmo del 3,7% anual durante los próximos 10 años y supondrán un 11,4% de la economía mundial.

La inteligencia artificial (IA) redefine la industria de los viajes La irrupción de la IA está evidenciando un cambio de paradigma en el sector. Tanto es así que varios expertos sostuvieron durante el encuentro que en un futuro habrá más agentes de IA que seres humanos. Elena Ávila, Executive VP Travel Distribution de Amadeus, apuntó que “no se trata de delegar todas las tareas a dichos agentes, sino de encontrar un equilibrio con el objetivo de ofrecer soluciones útiles que aborden necesidades específicas”.

En la misma línea, Younes Souilmi, Intrapreneur de Amadeus, destacó la importancia de transformar el sector hotelero a través de la IA Generativa, un tipo de IA multimodal capaz de crear contenidos, para ser más eficientes y mejorar las interacciones gracias a un nuevo nivel de capacidades: “no interesa una IA que pueda brindar la mejor opción disponible sino una que pueda construir algo desde cero”.

No cabe duda de que la implementación de la inteligencia artificial tiene un gran impacto en la industria turística. Tanto es así que “el 40% de los viajeros están considerando usar dicha herramienta para organizar sus viajes y realizar sus reservas”, resaltó Antonio Morales, Director of Sales en Voxel, en la mesa redonda sobre distribución hotelera.

Por su parte, Emiliano Garayar, fundador y presidente ejecutivo de GAT Hospitality, destacó la importancia de los datos, combinados con la inteligencia empresarial y el factor humano. Según Garayar “para mejorar y crecer en el ámbito digital no es suficiente contar con datos propios, ya que estos, por sí solos y sin contexto, no aportan ningún tipo de valor, solo información”. Además, apuntó que “la IA únicamente se convierte en un aliado cuando los datos están correctamente estructurados”.

Pagos B2B: claves en el sector turístico Uno de los temas centrales que se abordó a lo largo de la primera jornada fue la importancia de los pagos B2B en la industria y su efecto directo en el negocio. David Doctor, CEO de Outpayce from Amadeus, y Daniel Nordholm, Chief Product & New Business Officer de HBX Group, compartieron su visión de futuro y pusieron en valor la importancia de la cooperación entre todos los actores del sector. Además, Nordholm puso de relieve como la colaboración con Voxel facilita las operaciones de pago a gran escala de HBX Group: “A lo largo de 2024, HBX Group generó millones de tarjetas de crédito virtuales (VCC) a través de Voxel, lo que representa un volumen de transacciones superior a los mil millones de euros”.

La mesa redonda sobre la evolución de los pagos hoteleros contó con la participación de Ruta Greenslade, Director of Partnership B2B Travel de Visa, Paul Batchelor, Senior Director Business Development de Nium, e İbrahim Bakış, CPO de Otelz, quienes coincidieron, de manera unánime, en la necesidad de automatizar los pagos para agilizar procesos y ser más eficientes.

Los retos de la factura electrónica a nivel global Otro de los puntos claves de la jornada fue el análisis del cumplimiento normativo de la facturación electrónica. Si bien es cierto que el 80% de las leyes en todo el mundo son iguales, el 20% restante varía en determinados países, lo cual supone un auténtico reto para las empresas del sector. Así lo indicó Roberto Martin, Process Lead Accounts Receivables de Minors Hotels, quien aseguró que “el verdadero desafío es que las reglas pueden variar de un día para otro".

En casos como este el valor que aportan las empresas y soluciones de facturación electrónica globales, como Voxel, se multiplica. “Sabemos que, más allá de dar solución a la complejidad normativa de facturación electrónica, los clientes elijen Voxel por la conexión que les ofrecemos con el resto del ecosistema turístico: hoteleros, empresas turísticas y partners tecnológicos”, explicó Héctor Martín, VP de Global Sales de Voxel.

Conexión e inspiración: encontrar el verdadero propósito Finalmente, Carolina Castillo, Head of Customer Growth & Business Development de WEX, compartió con todos los asistentes su vivencia personal más transformadora que la llevó a abandonar una carrera profesional cargada de éxitos para mudarse a un monasterio de Nepal y redefinir sus valores. Castillo invitó a los presentes a reflexionar acerca de lo que realmente importa, apostando por empresas que reflejen el crecimiento interno de sus empleados.

El segundo día del Bavel Travel Summit tuvo lugar en la finca modernista Clos La Plana, donde se realizaron diferentes talleres, actividades de conexión, meditación y sesiones introspectivas para fomentar la colaboración entre empresas.

Esta edición el Bavel Travel Summit contó con el apoyo de VISA, WEX, Mastercard, Pliant, Finpay, Terrapay, Xanderpay, Protel (Serenissima), QuoHotel, Sihot y Suitech.