Estos son los Grados Oficiales de Formación Profesional con los que empezará a operar el Instituto U de Formación Profesional

El Instituto U de Formación Profesional Oficial, que tiene su sede física en Madrid, encara los meses previos para iniciar su actividad formativa A la espera de que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publique todos los detalles, si se pueden adelantar cuáles van a ser los Grados Oficiales de Formación Profesional que van a impartir.

Los mismos, según han precisado desde la dirección académica del Instituto U de Formación Profesional, consta de siete grados superiores y dos grados medios.

Familia de Administración y Gestión

Técnico en Gestión Administrativa

Técnico Superior en Administración y Finanzas Familia de Informática y Comunicaciones

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Familia de Sanidad

Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Técnico Superior en Dietética Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Técnico Superior en Educación Infantil

Técnico Superior en Integración Social

Técnico Superior en Mediación Comunicativa Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios

El Instituto U de Formación Profesional Oficial está debidamente registrado en el registro estatal de centros docentes no universitarios, donde se inscriben todos los centros docentes, de titularidad pública o privada, que imparten enseñanzas regladas no universitarias. Se puede obtener la información, regulada en el Real Decreto 276/2003 de 7 de marzo, sobre los centros docentes no universitarios, así como las enseñanzas que estos imparten.

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte

El Instituto U de Formación Profesional Oficial está promovido por el Grupo Educativo F.U, líder absoluto en España en la preparación de las pruebas libres de Formación Profesional, en el que se han formado más de 50.000 alumnos desde el año 2006.

El Grupo Educativo F.U, fundado en el año 2001 en Sevilla, es el líder absoluto en España en Vocational Education Training (VET), con más de 200.000 alumnos formados hasta la fecha.