ZTE muestra su visión de futuro sostenible a través de la Inteligencia Artificial

La multinacional ha logrado el hito de aumentar sus ingresos con una reducción al mismo tiempo del consumo de energía. En 2024, la empresa mejoró su eficiencia energética en un 20% en comparación con 2021. Según su Informe de Sostenibilidad de 2024, la compañía logró una notable reducción interanual del 13,4% en las emisiones de Carbono de Alcance 1 y 2. Para promover la innovación responsable y el 'Tech for Good', ZTE ha creado el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología ZTE proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, ha publicado recientemente su Informe de Sostenibilidad 2024, que marca el 17º año consecutivo en el que la empresa ha divulgado de forma proactiva sus compromisos y progresos sostenibles al público.

El Informe de Sostenibilidad 2024 de ZTE Corporation destaca las sólidas estrategias y logros de ZTE en materia de ESG, mostrando cómo la compañía aprovecha la innovación digital para impulsar la transformación sostenible en todo el mundo.

En medio de la acelerada ola de digitalización global, ZTE sigue comprometida con su papel de ‘Impulsora de la Economía Digital’, con el avance en su agenda de sostenibilidad en dos frentes: a través de avances significativos en operaciones ecológicas guiadas por objetivos de carbono basados en la ciencia, y permitiendo la transformación digital y baja en carbono en todas las industrias a través de tecnologías de vanguardia.

Xu Ziyang, director ejecutivo y CEO de ZTE, afirma en el informe: "La nueva ola de revolución tecnológica impulsada por la IA, en particular el auge de los grandes modelos y la IA generativa, ha impulsado la transformación digital e inteligente global. En este año lleno tanto de retos como de oportunidades, ZTE, como «Impulsor de la economía digital», se mantuvo fiel a su aspiración original y respondió a la llamada de lo que demanda el sistema actual".

El informe revela que ZTE continua con el refuerzo las capacidades subyacentes y aumenta la inversión en I+D para construir una competencia básica más fuerte. Los gastos en I+D representan el 19,81% de los ingresos operativos. A 31 de diciembre de 2024, ZTE había presentado 93.000 solicitudes de patentes en todo el mundo, con más de 48.000 patentes concedidas. En concreto, en el campo de los chips, ZTE había presentado unas 5.500 solicitudes de patentes, con más de 2.000 concedidas. En el campo de la inteligencia artificial, la empresa ha presentado más de 5.000 solicitudes de patentes, de las cuales casi la mitad ya han sido concedidas, lo que demuestra su gran capacidad innovadora y tecnológica.

Avanzar en estrategias ecológicas para afrontar los retos climáticos

ZTE centra su impulso principal en la innovación tecnológica, con énfasis continuo en su estrategia de desarrollo ecológico para hacer frente a los desafíos del cambio climático y promover el avance coordinado de la inteligencia digital y la sostenibilidad en todas las industrias. En 2024, ZTE recibió la aprobación oficial de la iniciativa Science-Based Targets (SBTi) para su objetivo a corto plazo de reducción de 1,5 °C y sus objetivos a largo plazo de cero emisiones netas. Ese mismo año, ZTE publicó ZTE Net-Zero Strategy White Paper.

La empresa sigue avanzando en su iniciativa «Green Digital Path» en cuatro dimensiones: operaciones corporativas ecológicas, cadena de suministro ecológica, infraestructura digital ecológica y capacitación ecológica. ZTE ha sido incluida en la prestigiosa lista A de CDP por liderar la acción climática durante dos años consecutivos, reforzando su liderazgo climático global.

En términos de operaciones corporativas ecológicas, ZTE ha logrado el hito de aumentar los ingresos al tiempo que reduce el consumo de energía, gracias a años de esfuerzo continuo. En 2024, la empresa mejoró su eficiencia energética en un 20% en comparación con 2021, y registró una reducción del 13,4% en las Emisiones de Alcance 1 y 2 en comparación con el año anterior. Sus productos de telecomunicaciones experimentaron una reducción del 8,39% en la intensidad de las emisiones físicas durante la fase de uso y mantenimiento, mientras que sus productos terminales lograron una reducción interanual del 5,02% en las emisiones absolutas durante todo el ciclo de vida del producto. ZTE redujo sus emisiones de carbono de Alcance 1&2&3 en 14.317 millones de toneladas en 2024 en comparación con los niveles de 2023.

En cuanto a la cadena de suministro ecológica, en 2024, ZTE ha integrado los requisitos de la estrategia de doble carbono en los sistemas informáticos de gestión de proveedores, incluida la firma de acuerdos, las auditorías in situ y las evaluaciones de rendimiento. Este año, ZTE ha realizado auditorías de RSC in situ a 261 proveedores de producción (que representan el 86,9% del 90% de los principales proveedores por volumen de compras).

En cuanto a la infraestructura digital ecológica, ZTE cuenta con más de 800 patentes de innovación ecológica. Hasta 2024, la empresa ha realizado evaluaciones de la huella de carbono de 154 productos, que abarcan todas sus categorías de productos. A través de sus soluciones ecológicas integrales, ZTE sigue ayudando a los operadores mundiales a ahorrar más de 10.000 millones de kWh de electricidad al año.

En la potenciación ecológica de las industrias, ZTE ha integrado activamente la nube y la infraestructura de red, el IoT, los macrodatos, la IA y otras tecnologías de vanguardia con las industrias tradicionales para lograr un resultado de desarrollo y reducción de emisiones beneficioso para todos. La empresa se ha asociado con más de 2000 empresas líderes del sector para llevar a cabo prácticas ecológicas innovadoras impulsadas por 5G en 18 sectores, entre los que se incluyen el acero, la metalurgia, la fabricación de productos electrónicos, los puertos, el transporte ferroviario, la minería y la energía, siendo pionera en más de 100 escenarios de aplicaciones innovadoras.

Mantener un enfoque centrado en las personas para fomentar una sociedad inclusiva

ZTE ha perseguido el desarrollo sostenible con avances tanto en el liderazgo tecnológico como en el cumplimiento de la RSC. Gracias a sus ventajas tecnológicas, ofrece soluciones digitales a medida a clientes de todo el mundo, lo que ayuda a reducir la brecha digital y a acelerar la transformación digital en todo el mundo. Por ejemplo, ZTE y Orange han lanzado conjuntamente el proyecto «Enhance Rural Area», que proporciona infraestructura de comunicaciones a las regiones rurales de Liberia y permite el acceso digital a más de 580.000 personas en zonas remotas. En Anyang (Hainan), la empresa apoyó el desarrollo de un sistema de suministro de sangre basado en drones que aborda eficazmente el reto de la «última milla» en la logística médica urbana. En Hainan, ZTE garantizó unas comunicaciones de emergencia ininterrumpidas con terminales por satélite durante el tifón Yagi.

ZTE mantiene una filosofía orientada a las personas. En 2024, ZTE logró una cobertura de formación de empleados del 100% y su certificación ISO 45001 de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional cubre ahora oficinas en 30 países.

En 2024, ZTE llevó a cabo 310 actividades regulares de bienestar público en diversos campos, como la revitalización rural, el apoyo a la educación y la ayuda médica y en caso de catástrofe. Con los esfuerzos conjuntos de 15.000 empleados voluntarios, la empresa ha proporcionado asistencia a más de un millón de personas necesitadas, lo que proporcionó continuamente calidez y creó valor social.

Reforzar la gobernanza para mejorar la resistencia corporativa

Xie Junshi, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de ZTE, afirma en el informe: "Comprometida con un desarrollo sostenible e impulsado por la innovación, ZTE ha integrado los principios ESG en todos los aspectos de sus operaciones. Aprovechando las tecnologías digitales e inteligentes, estamos desarrollando un modelo de desarrollo que coexiste armoniosamente con la naturaleza y la sociedad, al tiempo que exploramos un camino para la continuidad del negocio en la nueva era".

ZTE aspira a fortalecer su competitividad básica centrándose en su visión y en tres pilares estratégicos: control interno, cumplimiento y talento. En 2024, ZTE actualizó el sistema de gobierno corporativo y estableció el Comité de Estrategia y Sostenibilidad para incorporar mejor la filosofía del desarrollo sostenible en sus estrategias y actividades empresariales.

En términos de prevención y control de riesgos corporativos, ZTE hace especial hincapié en identificar y responder a los riesgos emergentes. A medida que la tecnología de IA transforma rápidamente el mundo, aporta inmensas oportunidades de negocio a la vez que suscita preocupaciones generalizadas sobre riesgos éticos como la violación de la privacidad y el sesgo algorítmico. Para abordar proactivamente estos desafíos, ZTE estableció el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología en 2024, lo que demuestra un compromiso empresarial de alto nivel con la gobernanza ética. Además, la empresa ha puesto en marcha un marco de gobernanza de ética tecnológica para revisar y evaluar individualmente los proyectos de I+D relacionados con la IA, para garantizar el desarrollo seguro, fiable e inclusivo de la IA.

Como miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de la Global Enabling Sustainability Initiative, y como participante clave y pionera en la Coalición Digital Partner2Connect (P2C) iniciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ZTE ha recibido un amplio reconocimiento de numerosas organizaciones mundiales autorizadas y agencias de calificación por sus prácticas ejemplares de sostenibilidad.

En 2024, ZTE fue reconocida con la Medalla de Oro EcoVadis a la excelencia en sostenibilidad. Además, la empresa fue seleccionada para el S&P Global's Sustainability Yearbook 2024 (China Edition) y honrada con el título de «Industry Mover». También fue incluida en la lista 2024 Forbes China ESG 50 y recibió el Premio a la Contribución Distinguida de la Conferencia Mundial de Internet. Además, ZTE ganó dos premios BDO ESG, así como el premio LinkedIn MostIn Awards - Global Talent Magnet Employer, entre otros.

En el futuro, ZTE seguirá promoviendo el desarrollo sostenible a nivel mundial, con el aprovechamiento de su innovación tecnológica y la colaboración internacional para inyectar vitalidad digital en los esfuerzos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trabajando por un futuro más verde, inclusivo y resiliente.