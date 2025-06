Airbnb y Confianza Online colaboran para concienciar sobre las estafas este verano

Ya sea una escapada a la playa o al pueblo, los datos de Airbnb muestran que las próximas semanas son las favoritas de los españoles para reservar sus ansiadas vacaciones de verano Este aumento en la demanda también representa una oportunidad para que los estafadores desplieguen todas sus artimañas: llamadas y mensajes de texto con trampa, páginas web clonadas o alguna que otra treta en las redes sociales. De hecho, una encuesta realizada para Airbnb reveló que casi la mitad de los españoles es incapaz de identificar una página web falsa de vacaciones, viajes o alojamientos.

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los viajeros, Airbnb y los expertos en seguridad en línea, Confianza Online, se han unido un año más para compartir una serie de pautas que instan a los huéspedes a ser cautelosos al realizar sus reservas en internet y a utilizar siempre proveedores de confianza.

Los españoles se arriesgan a reservar utilizando métodos poco seguros con el fin de ahorrar dinero

Casi seis de cada 10 españoles buscan conseguir el mejor precio al planificar sus vacaciones. Ahora bien, ir a la caza de lo bueno, bonito y barato puede llevar a algunos usuarios a tomar decisiones arriesgadas. A la hora de reservar, uno de cada diez españoles estaría dispuesto a contratar unas vacaciones con un proveedor que no es capaz de identificar si eso supusiera un ahorro. Una cuarta parte aceptaría pagar las vacaciones mediante transferencia bancaria, a pesar de ser un método donde el dinero no está protegido. Entre los más jóvenes (de 18 a 27 años), más de uno de cada diez estarían dispuestos a arriesgarse y pagar por una suculenta oferta a pesar de que esta presentara poca información.

Confianza Online y Airbnb han elaborado una lista de consejos para ayudar a los españoles a combatir las estafas online:

"Nunca hagas clic en enlaces que llegan por correo electrónico o mensajería, sin que los esperes". Los enlaces fraudulentos y documentos sospechosos en adjunto en correos electrónicos están diseñados para redirigirte a sitios web falsas diseñadas para parecerse a páginas con las que estás familiarizado, pero que pueden engañar a los usuarios para que revelen información personal como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Utilizar la aplicación de Airbnb o acceder directamente al sitio web. "Si crees que han intentado estafarte, denuncia". "Si sospechas que puedes haber sido víctima de una estafa, asegúrate de denunciar el incidente a la policía. En la página web de Confianza Online puedes encontrar información sobre cómo verificar ciertas estafas". "Ten cuidado con las ofertas sospechosamente baratas o depósitos altos". Si una oferta o promoción parece demasiado buena para ser verdad, podría ser una estafa y es mejor terminar toda comunicación de inmediato. "No pagues las vacaciones ni el alojamiento mediante transferencia bancaria directa". Airbnb garantiza la seguridad de los huéspedes al gestionar todas las comunicaciones y pagos exclusivamente a través de su plataforma segura. "Si alguien pide que salgas de la plataforma de Airbnb para comunicarte, reservar o pagar, debes rechazarlo y reportarlo a Airbnb de inmediato". "Usa plataformas de confianza para reservar, pagar y comunicar". Las estancias siempre deben reservarse y pagarse a través de plataformas de confianza como Airbnb para aprovechar los procesos seguros, las políticas de reembolso y la asistencia en Airbnb. Las reservas siempre incluyen AirCover para huéspedes. Si surge un problema grave con un alojamiento que el anfitrión no pueda resolver, Airbnb ayudará a encontrar un espacio parecido a un precio similar, en función de la disponibilidad, o se gestionará un reembolso. "Utiliza una contraseña diferente para cada cuenta que crees y habilita la autenticación de dos factores". Si los datos se ven comprometidos en línea, los estafadores pueden acceder a información personal y utilizarla para controlar las cuentas. Airbnb ofrece autenticación de múltiples factores, lo que significa que los usuarios pueden verificar su identidad de más de una manera para acceder a su cuenta. Esto refuerza la seguridad y reduce el riesgo de que los estafadores tomen control de las cuentas. Tiziana Tallaro, Directora General de Confianza Online, dice:"Airbnb y Confianza Online comparten el compromiso por la transparencia y la confianza en el entorno digital. Una experiencia de viaje segura empieza mucho antes de hacer las maletas: empieza en el momento de la reserva y es fundamental que los usuarios tengan las herramientas para tomar decisiones informadas. Juntos, trabajamos para asegurar que los viajeros conozcan sus derechos, aprendan a identificar señales de fiabilidad en entornos digitales y comprendan en quién pueden confiar al planificar sus merecidas escapadas".

Jaime Rodríguez de Santiago, Director General de Airbnb Marketing Services, añade: "Los deseos por reservar unas vacaciones de verano soñadas facilitan el trabajo de quienes quieren persuadir a los viajeros con "chollos irresistibles". Es más importante que nunca estar alerta y prestar atención a los consejos que hemos trabajado de la mano de Confianza Online".

"Animamos a nuestros huéspedes a comunicarse, reservar y pagar siempre a través de Airbnb, donde contamos con procesos de pago seguros y la protección de AirCover. También recomendamos a los usuarios a informar sobre cualquier página web sospechosa o correo electrónico de phishing para poder investigarlos, denunciarlos a través de terceras partes y tomar medidas adicionales. En 2024, el equipo de Airbnb detectó y mitigó casi 3.200 dominios de phishing de terceros en todo el mundo".

Para más información sobre cómo reservar un viaje de manera segura, se puede visitar la página web de Confianza Online.