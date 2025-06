Las mentiras del PSOE encarnan las urgencias

Recuerdo mis años de adolescente maduro cuando no solía jugar con “BOMBAS LAPA”: se trabajaba honradamente, se prosperaba a base de esfuerzo y se buscaba alguna ayuda cuando en casa ya no daba para más ni el sueldo, ni los familiares, ni los conocidos.

No niego que en aquella época también algunos prosperaron bastante , pero al mismo tiempo los proyectos sociales se realizaban de verdad: miles y miles de viviendas de protección oficial, red de pantanos en previsión de una España seca, se dieron los primeros, grandes pasos, en la industria del automóvil, se mejoró la enseñanza y muchos aspectos sociales....

Hoy, el señor Pedro Sánchez, además de JURAR y PROMETER en FALSO, ha destrozado el partido PSOE, el primero que voté y el que he abandonado por ver cómo sus “cabecillas”, rompen España, generan angustia en la juventud por la falta de iniciativa en el campo de la vivienda, por observar como muchas ONG se benefician de las ayudas, dedicando el resto final a alguna obra buena, por volver a procrear el “nepotismo inclusivo”, por asociarse con el fariseísmo de meter la mano en el bolsillo ajeno, llorando con lágrimas de arena por el pobre de verdad, por jugar “trileramente” con los poderes del estado, por esconder la cabeza como la avestruz, por expulsar del partido a los mejores y por comprar a muchísima gente con el dinero de todos los españoles.

Por todo esto me fui... hace muchos años... se veía venir... y hace unos pocos años, algunos dieron un sprint para hacerse con todo, enmudecer a los que pensaban y expulsar a los que levantaban la voz. El sprint lo gano PEDRO SÁNCHEZ.

Hoy no hay “BOMBAS LAPA”, sino escándalos LAPA, utilizados habitualmente por el poder autócrata y sus servidores ciegos, pero muy bien pagados.

Los mejores del PSOE se fueron dando ejemplo a la juventud... el resto, seguramente, se despeñarán en cualquier momento... (“están ciegos”).