Voceros de falsa bomba-lapa

Sigue creyendo el ladrón que todos son de su condición. No tienen más que hacer una lectura detenida a las últimas declaraciones del exjefe de paradores, que lo conocía todo de Teruel y de Sigüenza como demostrarán los medios, pero callaba por conveniencia. Si lo desean, pueden escuchar a la ministra de Educación, que representa la ignorancia graduada y personificada, pero que también sabe mucho más de lo que cuenta de aquella noche de Teruel, como si no hubiera fotos, que saldrán, al tiempo.



También pueden escuchar las afirmaciones de la correveidile del Gobierno, a quien ha salpicado el amaño en loterías del Estado, y que ha confirmado la Audiencia Nacional, también le salpican filtraciones varias y es conocedora de los «milagros» de la FAFFE andaluza, incluso de las cinco barras americanas donde altos cargos de la Junta de Andalucía acudían a gastar el dinero de los parados con y sin tarjeta de crédito, montaban orgías y repartían polvos de esnifar. No hay duda de que, incluso, era espectadora privilegiada de las políticas mafiosas de los expresidentes andaluces condenados por los ERE.

Pilar «Juergas», Óscar «Paradores» y Chiqui Montero no han dejado de colaborar con el bulo del Gobierno, a pesar de que conocían la falsedad. Tenemos un Gobierno impresentable y propio de un país bananero. Al ser pillado con el carrito de los helados, los reconocidos voceros del Ejecutivo no han dudado en extender fango durante todo el día; son expertos en ello, aunque ya nadie los cree. ¿Qué van a pensar, por ejemplo, de un presidente que no duda en afirmar que «en siete años han regenerado España y han puesto en marcha una economía de fuerte desarrollo»? No se puede ser más torpe, ignorante interesado y mentiroso. No tiene más que salir a la calle y preguntar, si es que la población le deja acercarse. Con razón un eurodiputado socialista alemán llama a Sánchez: «el chucho pelelón». Es más, la propia Roberta Metsola, presidenta del Europarlamento, decía que «Europa tiene un serio problema en casa, que se llama Pedro Sánchez, y que ha convertido su Gobierno en una cloaca familiar».

No parece que los desmentidos afecten al voceador y odiador de madrileños, Óscar López. Es raro el día que no demuestra su habitual ignorancia y torpeza interesada, de ahí que acumule rechazo tras rechazo y las encuestas le den un bajón espectacular para el PSOE en la capital del reino. No sabe cómo avanzar ni come resituarse en Madrid. Sigue dando vueltas a que «el capitán Bonilla, tras acusarle en falso y fantasear con asesinar a Sánchez, debe estar en la cárcel».

No estaría de más que Óscar López mirase a su propio espejo y al de su partido, que no dudó en proponer eso de «acabar de una vez» con la UCO. ¿Acaso no van a escuchar los audios de la “fontanera” con la actual directora de la Guardia Civil? Se entiende con suma claridad que el mensaje lo transmite de boca del presidente. Señor Óscar «Paradores», ¿no hay que meter en la cárcel al presidente mafioso de su partido tras demostrarse que es el jefe de la mafia criminal sanchista? Si me dice que no, entonces es que usted utiliza la vara de medir que le conviene. Eso de cambiar de vara es como cambiar las reglas en mitad del partido.

Por cierto, don Óscar, además de atropellacarros y correveidile del felón de «Moncloaca» demuestra que no se entera de casi nada. Lo suyo es insultar a Díaz Ayuso y a quien se le ponga por medio. Va a tener razón aquel segoviano, que le conoce a la perfección por sus fracasos en Castilla y León, cuando dice que «el domingo, día 8 de junio, estará Óscar López junto al acueducto de Segovia insultando a los madrileños que pasen junto a él y a la ciudadanía en general». Como ve, le han anotado la matrícula y ya es usted el meme preferido de los segovianos como lo es en Teruel desde el descubrimiento del episodio del parador turolense. Igualmente, señor López, es su figura ministerial la más manoseada por intereses y conveniencia. Antes de que se me olvide, con el asunto de MUFACE han hecho usted y su equipo un pan como unas tortas y ADESLAS le ha sacado las castañas del fuego tras la fuga de la red del grupo HM hospitales.

La ignorancia de López no sólo es válida para chistes y memes. Su reiterada torpeza le ha llevado a afirmar que «el PP es una oposición de cloaca». A la vez acusa a Díaz Ayuso de la financiación de «una kitchen de pacotilla. Acabará como la mafia, condenada». El intento de la “fontanera” de querer planificar el asesinato del teniente coronel, Antonio Balas, lo han pretendido tapar con un copia-pega que dé la vuelta al calcetín, pero les ha salido rana. Ya no saben cómo tapar el comportamiento mafioso que, partiendo de Moncloa, llega a casi todas partes, excepto a la Judicatura, que es el muro de defensa de la ciudadanía contra el que se estrella el sanchismo una y otra vez. Bendito bastión, al que aún podemos apoyar.

Las tretas ya no le funcionan al sanchismo, como no le funcionan las mentiras sobre el apagón y sus experimentos durante el mismo con la energía alternativa. Se han vuelto a estrellar y volverán a hacerlo a pesar de haber ordenado Sánchez a Gallardo su aforamiento en Extremadura o los intentos de entorpecimiento al juez Peinado en las causas que lleva sobre su imputada mujer. La ignorancia los ha bloqueado a los sanchistas y ya ni la vulgar “fontanera” encuentra las tuercas, el desatascador o las tuberías porque la UCO se las ha llevado.

Lo peor de Sánchez está por llegar. Los acólitos del presidente son expertos en el corta-pega cambiando la orientación del mensaje para hacer daño. El presidente lo sabía y lo autorizó. El objetivo era propagar un mensaje manipulado con el fin de dar a entender a la población que «la UCO barajó una bomba-lapa contra Sánchez» cuando, en realidad, la cuestión fue inversa: la “fontanera” aceptó «cortar por lo sano», a propuesta de Mercedes González; es decir, que «se cargue la UCO cuanto antes por orden de Moncloa».

Huele a fin de fiesta y cambio de ciclo, además de prisión cercana. A Sánchez han dejado de servirle los comodines de la mentira, el atropello, la represión y la amenaza.

En fin, otra «bomba-lapa» estallará a mediados de semana en los medios y ya no podrán taparlo los pseudoperiodistas de la «opinión sincronizada». La población no escuchará a los ministros voceros por su fama de falsos y fraudulentos. Al tiempo. Doy fe.