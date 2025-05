Mafia en estado puro

El Gobierno tendría que presentar su dimisión si estuviéramos en un Estado democrático y de derecho. Esto es insoportable para que, simplemente, todo se quede en la apertura de un expediente informativo a la Sra. Leire. Es que esta señora decía que había que acabar con el teniente coronel de la UCO. Esto no se aguanta ni un minuto más. Hay que salir a la calle, ir a Europa y decirle a la Sra Úrsula von der Leyen:” Expúlsenos de la UE porque no somos un país democrático”. Hay que luchar en todos los frentes, porque esto ha llegado a unos niveles que son insoportables. Hemos hecho un ridículo espantoso defendiendo en la UE que el catalán sea lengua oficial. Pero no puede ser porque el tratado de funcionamiento de la UE es claro. De haber aceptado el catalán como lengua oficial, luego saldrían otros países para reivindicar que declarasen 70 lenguas que hay en total en la UE como oficiales. Y pese a todo, Sánchez lo ha defendido, ya no por criterios electoralistas, es porque tiene un compromiso con los nacionalistas catalanes y vascos. Estamos a punto de que el Tribunal Constitucional dicte la resolución para avalar la ley de amnistía y eso nos llevará a un precipicio aún mayor. Por eso digo que esto no puede durar ni un minuto más…