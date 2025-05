El Betis saca su billete para la 'Final Four' (87-68)

El Betis Baloncesto se reservó su derecho a estar la próxima semana en la Caja Mágica compitiendo por el ascenso a la Liga ACB. Cinco partidos, cinco, le ha costado deshacerse de la gran revelación de la temporada, el Odilo Cartagena; pero hoy, ante su público, sí que ha terminando dándose la teórica diferencia real (87-68) entre uno de los favoritos y el más modesto de los clubes de Primera FEB, que pisaba la fase de ascenso en su temporada de debut, la cual ha terminado sin duda con un sobresaliente más que merecido.



Así pues, el Betis viajará a Madrid para enfrentarse el próximo sábado 7 de junio al Movistar Estudiantes, que ejercerá de anfitrión; y de vencer se jugaría subir a la ACB al día siguiente contra el Flexicar Fuenlabrada o el Súper Agropal Palencia. Todo ello después de hacer, hoy sí, el partido que se esperaba de ellos, con los respetos para un rival cartagenero que tuvo su opción en el cuarto partido pero que, al desaprovecharla, sabía que probablemente no iba a tener otra igual en un quinto partido en Sevilla, como así ha sido.

Sin miramientos... Los verdiblancos, con De la Torre como principal novedad en su cinco inicial, salieron fuertes, más aún de lo que ha sido lo habitual en el resto de la serie. La intensidad defensiva era total y, en ataque, Hughes y Jelínek comenzaron en modo microondas, calentando el marcador y dándole a su equipo nada menos que trece puntos de renta (24-11, min 8) que mantuvo al final del período inicial. Una renta que marcó, qué duda cabe, el devenir del duelo.

Los de García de Vitoria abortaban los puntos fuertes de su rival y además controlaban el rebote defensivo, su gran cruz en los duelos anteriores. Porque pese a la lucha de Ugochukwu, bien dominado en defensa por De Bisschop y Tunde, el Cartagena nada podía hacer.

Benite, que cada vez está mejor, tomaba el relevo anotador de sus compañeros, y uno de sus triples marca de la casa dio al Betis la máxima ventaja hasta entonces, 43-26 (min 17). Y, con 16 arriba (46-30), el Betis, menos lúcido ofensivamente pero con el mono puesto atrás, tuvo bola para el +18, pero el propio Benite falló una penetración clara por ir más al choque con el rival que a meter la canasta.

Desde ese momento, un parcial de 0-6 con Jordá, Gil y González metió en el partido al Cartagena antes de que una postrera canasta de Renfroe colocara al descanso un 48-36 que insuflaba un merecido optimismo a los béticos, pero que en nada les permitiría relajarse. A la propia serie nos remitimos.

...Y sin relajación Mas no salió con relax el Betis, en absoluto. De Bisschop y Radoncic volvían a poner el +16 (60-44, min 25) que obligaba a Jordi Juste a pedir tiempo muerto. Parón que de nada sirvió de inicio porque Radoncic colocaba el 63-46, pero que a la larga sí que valió para que los suyos se fuesen metiendo en el choque.

Tras uno de los mates típicos de Tunde, Gil, con un triple; Jordá y Rogers redujeron la desventaja "efesera" a once, antes de que dos tiros libres de Hughes y una última canasta del escolta dieran 15 puntos de distancia (69-54) al Betis antes del que en los tres partidos anteriores se había constituido como el "cuarto (período) de los horrores" para ellos.

Pero esta vez ni miedo, ni drama, ni nada. El Betis tenía aprendida la lección y al Cartagena, tras la casi remontada del domingo pasado, ya no le quedaban más balas. Honores absolutos para ellos, se lo han ganado a base de bien. Y el Betis, por su parte, con la música de El Barrio y su "Sí, sí, Madrid" como colofón, a pelear en la Caja Mágica; en primer lugar contra el que, por segundo año seguido, se erige como el equipo anfitrión de la fase definitiva en la que estará en juego acompañar al Silbö San Pablo Burgos en la ACB.



87 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (15), Hughes (18), De la Torre (1), Radoncic (10), De Bisschop (10) -cinco inicial- Tunde (11), Cvetkovic (-), Jelinek (15), Suárez (-), Benite (12) y Kasibabu (-). 68 - ODILO FC CARTAGENA CB: Blat (7), Jordá (20), Hermanson (9), Gil (5), Ugochukwu (9) -cinco inicial-, Garuba (5), Martín (11), Domenech (2), Rogers (8) y González (5). PARCIALES: 30-17; 18-19; 21-18; y 18-14. ÁRBITROS: Germán Morales, Francisco J. Zafra y Víctor Mas. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: Playoff de ascenso a la liga ACB. Quinto y definitivo partido de cuartos de final. Pabellón San Pablo (Sevilla).