El Cartagena "roba" el factor cancha al Betis (77-85)

Golpe en la mesa inesperado para muchos del Odilo Cartagena, que ha sido capaz de empatar el playoff de cuartos de final logrando una gran victoria sobre el Betis Basket (77-85) y disponiendo ahora de dos encuentros como local, el tercero y el cuarto, para que se produzca la gran campanada de esta ronda.

El Cartagena recuperó muy bien después del sobreesfuerzo del viernes, y ha dominado esta tarde casi en todo momento a un Betis que hoy recuperaba a Radoncic, pero en el que Benite sigue sin estar a su mejor nivel, en el que salvo Jelínek nadie acompañó en ataque a un inmenso Hughes (33 puntos), y en el que, por algún motivo, uno de sus mejores hombres del pasado viernes, Cvetkovic, hoy no ha saltado a la cancha ni un solo segundo.

Así pues el Betis está obligado a ganar, bien el viernes, bien el domingo, en su feudo a un equipo no solo con la moral bien elevada, sino que defiende estupendamente y que, además, practica un buen juego en líneas generales. Ganar al menos uno de esos dos partidos, decimos, para que su temporada no acabe antes incluso de una "Final Four" en la que todos le daban de antemano como presente.

Cartagena: un gran bloque Con los precedentes del viernes el Betis tenía argumentos de sobra como para salir avisado, pero los jugadores locales o bien no se enteraron, o bien igualmente no pudieron hacer nada ante un equipo que, hace un par de días, se lo creyó.

A excepción de Hughes, autor de once de los primeros catorce puntos de su equipo, el Betis ni veía aro ni tampoco lograba parar el caudal ofensivo de los cartageneros. Así, los seis tantos favorables al Betis (13-7) fueron rápidamente enjugados por un Cartagena que veía que podía arrancar un triunfo del feudo bético.

Los visitantes, que no bajaban su intensidad atrás, empezaban a ver el aro casi como una piscina, y no solo por una hipotética defensa laxa por parte verdiblanca. Dos "mandarinas", de Van Eyck y de Hermanson, voltearon definitivamente el marcador al final del primer cuarto (22-24).

Y otros dos triples del propio Hermanson y de Jordá, además de una canasta de Gerard Blat, le daban diez puntos de renta (24-34, min 14) a un Cartagena que, en su propia zona, no dejaba de meter manos, como se suele decir, incomodando a un Betis impotente por momentos.

Los "Cartagena Bulls" El Cartagena, hoy de rojo con dorsales negros como los Bulls de sus mejores años, bien se parecía por momentos a aquel equipazo dirigido por Phil Jackson y liderado por Michael Jordan. Además, sobrevivió a un parcial exprés de 9-0 -dos triples de Jelinek y otro de Hughes-; y con la aportación de Doménech, el trabajo de Ugochukwu y una última canasta de Jordá se marchó al descanso con una máxima renta (39-50) que les hacía soñar de verdad.

Y tanto que siguieron soñando los de Jordi Yuste. Blat, con cinco puntos seguidos, colocaba la máxima de todo el partido nada más volver de los vestuarios (41-55), justo antes de otro pequeño arreón del Betis (8-0 y 49-55, min 24), parado con tiempo muerto por el técnico visitante.

Como ocurriera en el segundo cuarto, esto no afectó a la moral visitante. González, bajo aro, y Jordá, con otro triple, estiraban de nuevo el marcador más allá de los diez (49-60); y de nuevo el escolta, hoy en vena de anotación, frenó otra pequeña reacción verdiblanca con otro triplazo que entró no ya tras dar en el tablero, sino casi en la esquina superior del mismo (60-67, min 29).

El Betis, pese a todo, llegaba vivo al último cuarto. Era lo mejor que podían decir los verdiblancos, incapaces de meterle mano a su rival. Y tuvieron opciones, a pesar de que el Cartagena manejó perfectamente el tempo del partido también en el período final.

Resistiendo el arreón final Hughes, hoy casi el único argumento ofensivo del Betis, se empeñó en mantener vivo el partido encabezando un parcial que acercaba a su equipo a tres (77-80) con algo menos de dos minutos por jugarse. Pero Van Eyck clavó un triple en la siguiente jugada y, pese a disponer aún de tiempo, el Betis ya fue incapaz de meter un solo punto más.

González, desde la personal, selló un triunfo histórico para el Odilo Cartagena, el segundo equipo que logra ganar en San Pablo esta temporada, y que da una dimensión para muchos inesperada a esta ronda de cuartos de final de cara a la "Final Four". Porque ahora el Betis, si no quiere acabar sí o sí la temporada antes de tiempo, deberá ganar al menos uno de los dos partidos en cancha rival. Y no va a ser fácil, en absoluto.

77 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (7), Benite (2), Hughes (33), Suárez (6), De Bisschop (6) -cinco inicial- Tunde (4), Jelinek (11), Radoncic (8), Dallo (-) y Kasibabu (-). 85 - ODILO FC CARTAGENA CB: Gerard Blat (9), Jordá (20), Hermanson (9), Van Eyck (9), González (10) -cinco inicial-, Garuba (8), Martín (2), Domenech (9), Gil (-), Rogers (1) y Ugochukwu (8). PARCIALES: 22-24; 17-26; 23-19; y 15-16. ÁRBITROS: Ángel de Lucas, Enrique Miguel López y Jorge Caamaño. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: Playoff de ascenso a la liga ACB. Segundo partido de cuartos de final. Pabellón San Pablo (Sevilla).