El Betis pone el 1-0 ante un heroico Cartagena (95-94)

El Betis Basket ha tenido que sudar sangre, lágrimas y tinta china para ganar el primer partido de cuartos de final del playoff de ascenso a la liga ACB. Todo ello por la extraordinaria labor de un Odilo FC Cartagena CB, el equipo revelación de la temporada, que únicamente se ha rendido en los últimos segundos de una prórroga a la que se llegó después de que posiblemente haya sido el mejor último cuarto que se ha visto esta temporada en San Pablo.

Así, los béticos cobran ventaja antes de verse de nuevo las caras con los cartageneros en apenas día y medio (domingo, 18:30), a la espera de ver cómo recuperan unos y otros, especialmente el Cartagena merced al sobreesfuerzo realizado esta noche en una cancha en la que solo ha salido victorioso, y de aquella manera, el Obradoiro.

Empezó un poco al tran tran el Betis, como a verlas venir, lo que provocó que un Cartagena más intenso cogiera sus primeras ventajas de la mano del trabajo en la zona de Ugochukwu, aprovechando el poco brío con el que los verdiblancos iban al rebote.

Además, un triple de Van Eyck colocaba a los visitantes con 9-13 a su favor, incluso después de que García de Vitoria hubiese agotado ya su primer tiempo muerto. El Cartagena dominaba y el Betis continuaba a la espera de que le sonara el despertador. Y encima, a la ausencia de Radoncic el Betis debía sumar la de De Bisschop, que se sentó en el banquilo y ya no volvió a salir, tal vez por algún problema físico.

Pero mientras el equipo se activaba o no surgió el talento individual de Sasha Cvetkovic para echarse el equipo a sus espaldas en esos minutos de duda. El balcánico anotaba de dos, y de tres, y también desde la personal. Doce puntos en pocos minutos, entre el primer y el segundo cuarto, para que el Betis pasara de estar cuatro abajo a cuatro arriba (26-22, min 12).

Una canasta de De la Torre puso el +5 en verdiblanco, justo antes de que el Cartagena le hiciera encajar al Betis un parcial de 8-0 con el que se volvían a poner por delante: canasta de Van Eyck, triple de Gerard Blat y otro tiro exterior de Jordá (29-32, min 15).

El partido seguía sin estar fácil para los locales que, no obstante, con un nuevo triple de Cvetkovic -cómo no- dieron inicio a un parcial de 7-0, culminado con el segundo triple de Hughes que les permitió llegar al intermedio con un 42-36 favorable, una renta de seis puntos corta pero todo un tesoro visto lo visto en los dos primeros cuartos.

El Betis amenazaba con escaparse porque Hughes, en la reanudación, empezó el tercer cuarto activando el modo microondas con ocho puntos seguidos por su parte, que daban otros tantos de ventaja a su equipo (50-41, min 33). Pero en absoluto hubo escapada.

Memorable último cuarto... con extra de prórroga Porque al Cartagena no le apetecía darse por muerto, no al menos antes de tiempo. Ugochukwu les mantuvo y Jordá y Van Eyck les hicieron acercarse hasta hacer saber a los locales que tendrían que sudar tinta para ganar.

Y no solo eso: el pundonor de González y el acierto puntual de Hermanson hicieron al Cartagena remontar el partido incluso poniéndose tres arriba con una canasta de Balastegui, antes de llegar al último cuarto con un 57-58 ilusionante para unos y peligroso y preocupante para los otros.

Así todo desembocó en un último cuarto de infarto, y memorable. El ex bético Doménech, inédito en anotación hasta el momento, se activó cuando más lo necesitaban los suyos con un triple y un canastón en penetración. Y un triple de Jordá hacía soñar cada vez más a su equipo (66-71, min 33).

Claro que el Betis también tenía su contrapunto sorpresivo, en la persona de De la Torre, hoy con más minutos ante la ausencia de Radoncic. El ala pívot bético cuajó un notable encuentro, y una canasta suya un tanto inverosímil más un triple posterior de Renfroe devolvieron la igualada a un choque que aún daría más.

Como el 3+1 inmediatamente posterior a la conclusión del tiempo muerto pedido por los visitantes. Cuatro puntos de una tacada (71-75) que, sin embargo, no mermaron la moral del Betis, que hizo un parcial de 10-0 culminado con los triples de Hughes y de Suárez (81-75, min 38). Pero aún habría más.

Porque tal vez cualquier otro se hubiese rendido ya, pero no el Cartagena. Hermanson y Van Eyck volvieron a darle la vuelta a un marcador ya mareado con tantas variantes, hasta el punto de llegarse a los últimos segundos con 83-85... y con el Betis dependiendo de los tiros libres de Kasibabu para seguir con vida. Mas el pívot, sí, aunque parezca mentira, los metió y Van Eyck falló el triple que habría supuesto la victoria para los cartageneros (85-85).

A la prórroga. Y ahí, con Kasibabu eliminado por personales (más el KO de De Bisschop desde el primer cuarto), Tunde se convirtió en el hombre más decisivo con cuatro puntos, dos de ellos desde el tiro libre y los otros dos encimado bajo el aro, cuando la pelota más quemaba. El Cartagena ya no pudo más, y Hughes sentenció con otros dos lanzamientos desde la personal antes del último triple, ya estéril, de Martín. El domingo (18:30), más... pero dudamos que sea mejor que lo que se ha visto esta noche. A ver cómo recuperan.

95 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (12), Hughes (20), Jelinek (6), Suárez (5), De Bisschop (-) -cinco inicial- Tunde (7), Cvetkovic (20), Benite (5), De la Torre (12), Dallo (3) y Kasibabu (5). 94 - ODILO FC CARTAGENA CB: Gerard Blat (6), Jordá (9), Hermanson (19), Doménech (6), González (10) -cinco inicial-, Garuba (5), Martín (6), Van Eyck (12), Gil (4), Rogers (2), Balastegui (4) y Ugochukwu (11). PARCIALES: 21-20; 21-16; 15-22; 28-27 y 10-9. ÁRBITROS: Ariadna Chueca, Jesús Marcos Martínez y José Carlos Sierra. Eliminaron por personales al bético Kasibabu. INCIDENCIAS: Playoff de ascenso a la liga ACB. Primer partido de cuartos de final. Pabellón San Pablo (Sevilla).