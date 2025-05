España va a llamarse “país sanchista autocrático”

La calle sigue su curso. Madrugones... transportes nunca vistos y a callar... ofrecimientos de ayudas, pérdidas entre papeleo y múltiples administraciones... Prensa cansina y repetitiva... coloquios copiones de otros... bares caros, baratos y tabernas de barrio... el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, un botellín, un verdejo y combinados diversos... con la tele, por supuesto...

Se compra mirando el origen, ¡cuidado con Marruecos!... encima recibe ayuda de España... el pan, la carne, el pescado se congelan para llegar mejor a fin de mes... se pasea mucho con amigas del barrio o el marido jubilado, dicen que es bueno para la salud...

Al final llega la cena con recortes de comidas anteriores, un vaso de leche... la película de la noche... las últimas repeticiones de coloquios.... a dormir. Mañana es otro día, puede que cambie la película, pero no mucho más.

ESTE ES EL PUEBLO ZOMBI EN QUE NOS HEMOS CONVERTIDO...

DEMOCRACIA ¿para qué?... para que algunos apliquen el reparto entre peleas y pisadas. Los demás, de compañeros pasaron a ser estorbos... hay que pisar para subir... ALGUNOS DE ELLOS CONSEGUIRÁN ALGO MÁS.

¿Dónde está el PROYECTO MILAGROSO del PSOE de Pedro Sánchez?

Recuerdo de mis años de estudiante que una de las palabras que nos explicaron muy bien era la palabra NEPOTISMO y sus CONSECUENCIAS SOCIALES.

Hoy, creo que están vendiendo un aparato ultramoderno de origen IBERICO, se llama, no estoy muy seguro: COLOCÓN, COLADERO, COMISIONISTA, AMIGUETE DEL ALMA... todos ellos SINÓNIMOS DE NEPOTISMO.

Hay muchas guerras civiles. Cada tipo lleva un traje. Cada traje viste la vida de un interesado.

Hoy, creo y confío en Dios, no en los políticos, las guerras civiles no matarán por odio, simplemente generarán distanciamiento social, sin ilusión de País ni ilusión personal.

¿Vendrá Moisés a separar las aguas del mar, para salvarnos? NO, NO... O somos nosotros... o nos ahogaremos.

PENSEMOS... EXISTE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA... Acordémonos de la independencia de la INDIA... contemplemos el retrato de GANDHI...