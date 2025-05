Grupos, grupas y 'grupis'

¿Eres consciente de la de veces que te has quejado de esos alumnos que se aprovechan de los grupos configurados en clase para obtener la misma nota que el resto colaborando bastante menos? ¿Recuerdas la cantidad de ocasiones en las que has tenido que escuchar los lamentos de los estudiantes que realizan todo el trabajo y ven con impotencia cómo la calificación obtenida ha de ser la misma para todos a pesar de que algunos no hayan hecho nada para lograrlo? ¿Has llegado a comprender de verdad la impotencia que se instala en aquellos que sienten que se aprovechan de su esfuerzo y que, poco a poco, empiezan a desconfiar del concepto de grupo? ¿He hecho ya suficientes preguntas, querido docente que no secundas la huelga, para ver si captas la analogía entre lo que sucede cada año en el aula y lo que está pasando ahora con nuestras reivindicaciones?





El hecho es más grave en vuestro caso, ya que un estudiante no deja de ser alguien en formación, un adolescente que adolece todavía de conciencia y que no ha desarrollado aún el pensamiento para alcanzar a comprender la importancia del trabajo en equipo, del grupo, para obtener mejoras. Pero tú, ¿qué te lleva a no estar de acuerdo en pedir menos ratio? ¿Eres tú el que se indigna cuando en un supermercado solo hay una cajera para cobrar y pides que abran otra línea para solventar el exceso de personas? ¿Ves la similitud? ¿Cómo puedes explicar que no secundes la reivindicación salarial? ¿Captas que, al llevar 17 años sin actualizar el IPC, hemos perdido poder adquisitivo porque la vida no entiende de salarios congelados y todo cuesta más, y el gobierno, por ende, también ingresa más con lo que, en el fondo, al darnos lo que es nuestro se establece algo de justicia en un mundo injusto? ¿Cuál es la razón por la que tú, que siempre pones el grito en el cielo en la sala de profesores cuando empleas tantísimo tiempo y energía en rellenar interminables formularios repletos de cháchara, no peleas por el exceso de burocracia que ha pervertido el sistema educativo hasta el punto de convertirlo en un trámite hacia la titulación universal independientemente de la capacidad y el esfuerzo de cada estudiante? Y, aunque hay más motivos, ¿he vuelto a hacer ya suficientes preguntas para que te las respondas y nos las intentes explicar a los que, como los estudiantes que hacen grupo, seguimos al pie del cañón?





Porque no eres grupo, no, pero sí que serás un grupi cuando se logren las mejoras y te subas a la grupa del colectivo. No estás tan lejos del estudiante aprovechado. Recuérdalo la próxima vez que te quejes.