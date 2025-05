New Deal y buena vecindad en Sudamérica

El 27 de mayo de 1935, a la hora 21, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires informaba que en una reunión del grupo de mediación celebrada esta tarde, a la que asistió el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Paraguay “comparecieron” por separado y fueron informados de que, tras una sugerencia del Canciller brasileño, la comisión para pacificar el Chaco opinaba que las negociaciones de paz solo podrían continuar si se suspendían momentáneamente las hostilidades. (1)

Vale decir, no fueron convocados cortésmente sino que comparecieron, y no fueron consultados sino informados que las hostilidades entre Paraguay y Bolivia debían terminar. Tres años a tiro caliente por cotizaciones de Wall Street llegaban a su fin.

Se indicaron tres pasos: una tregua que durara durante la estancia de los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Paraguay en Buenos Aires; dentro de este período provisional, se elaborarían planes para un armisticio; las negociaciones continuarían durante este segundo período provisional con miras al cese definitivo de las hostilidades.

El cese del fuego llegó muy pronto, tal como lo habían dispuesto las potencias involucradas. Solo tardó dos semanas en concretarse a partir de esta comunicación.

Por las mismas fechas pero tres años más tarde, el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, también marcó el fin de las negociaciones de limites entre Paraguay y Bolivia haciendo saber a los presidentes Germán Busch y Fèlix Paiva, de Paraguay y Bolivia, que el trazado de fronteras urdido por sus delegados en Buenos Aires estaba concretado.

El 25 de mayo de 1938 Roosevelt escribía al presidente Félix Paiva que “El conflicto armado en el Chaco finalizó hace casi tres años mediante el acuerdo voluntario entre Paraguay y Bolivia, plasmado en las disposiciones del Protocolo del 12 de junio de 1935. No hubo vencedores ni vencidos, aunque los pueblos de ambos países aún sufren la inevitable miseria y destrucción de la guerra. Los seis gobiernos mediadores están convencidos de que los pueblos de Paraguay y Bolivia no desean que se reanude la guerra y apoyan firmemente una solución definitiva de la controversia del Chaco. Estoy seguro de que Su Excelencia comparte plenamente esta voluntad de paz y de que su Gobierno no escatimará esfuerzos para ejercer toda la influencia posible a favor de la oportunidad que ofrece la propuesta de la Conferencia”. (2)

Apenas 24 horas después, el presidente provisional de Paraguay se apresuraba a dar al presidente de Estados Unidos su aprobación, diciéndole que “tenemos el más vivo deseo de ver a los pueblos americanos conviviendo en verdadera paz y amistad, estamos seguros de que por encima de todas las dificultades debe prevalecer el principio americano del arreglo pacífico de las controversias internacionales, principio que el Paraguay ha respetado y debe respetar, como lo prueba el haber firmado y ratificado el Protocolo del 12 de junio de 1935, en momentos en que el victorioso ejército nacional recuperaba el territorio usurpado indebida y violentamente por países vecinos”. (3)

Precisamente gran parte de ese territorio recuperado al que alude Paiva, unos treinta mil kilómetros cuadrados de zona petrolífera, quedarían fuera de las fronteras paraguayas por designio de los dueños de los títulos de propiedad, los grandes capitalistas petroleros norteamericanos.

El New Deal y la política de la Buena Vecindad de Roosevelt había desembarcado en Paraguay, para consolidarse con la doctrina de la Seguridad Hemisfèrica durante la Segunda Guerra Mundial.

La Pos Guerra del Chaco sería muy larga en Paraguay, pues se prolongaría por cinco décadas de vocinglería maccartista que echaría raíces y sería perpetuada por una interminable cosecha de aquella siembra. LAW ------------------

Este artículo se basa en los siguientes documentos oficiales del Departamento de Estado Norteamericano: 1. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1935v04/d63 2. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1938v05/d111 3. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1938v05/d112