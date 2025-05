Dicen que Israel mata niños

Palabras del rabino Josef Garmón que yo comparto: "Debo decir algo alto y claro: estoy triste por cada niño que muere, sea palestino, judío, cristiano, Ningún inocente debería morir ¿A quién puede beneficiar esto? En 1948 había 156.000 palestinos en todo Gaza, hoy hay más de 2 millones. ¿Qué tipo de genocidio es este? Israel verifica en Gaza casa por casa para encontrar a los terroristas y, lamentablemente, mueren soldados israelíes en esas comprobaciones. Tenemos la capacidad de destruir Gaza en un día y no lo hacemos para evitar pérdidas de inocentes. En otras palabras, estamos arriesgando nuestras vidas para salvar la vida de los palestinos. ¿Qué país hace esto? Tenemos que entender que muchos inocentes mueren por culpa de Hamás. Porque Hamás esconde sus bombas dentro de escuelas, en lugares civiles. -- Estoy cansado de explicar siempre lo mismo. Veo a mis hermanos caer en esa búsqueda. Nosotros no queremos esta guerra, queremos paz. Únicamente deseamos devolver a nuestros hermanos secuestrados a sus casas. No hay que ser israelí para entender esto, no hay que ser judío para condenar el secuestro. Simplemente, comprender que nos han empujado a un conflicto que no queríamos. En 2005 Israel salió de Gaza y les entregó todo a los palestinos, esto es historia. Ellos podían haber hecho de Gaza un vergel. Pero, en vez de sembrar vida, construyeron túneles de muerte contra Israel. Si los radicales de Hamás ganan, todo el mundo perderá".