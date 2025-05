España insólita

¿Por qué España es distinta? Porque un trabajador, que cobra un sueldo, ha de dormir en un aeropuerto, por ello España es distinta al resto de países europeos. Esto es lo nunca visto y no sé si ocurrirá en cualquier otro país de los llamados de primer mundo.

Pedro Sánchez blasona de lo bien que va España, en unas ocasiones ha dicho que marcha más rápida que un rayo y en otras que asciende como un cohete. Si se refiere a las cifras macroeconómicas, posiblemente sea así, pero eso no es referencia para conocer el estado en el que se encuentra la economía familiar, la de todos los días, la que expone la situación de los ciudadanos en su quehacer diario.

La de la familia en la que trabajan la mujer y el hombre y, a pesar de ello, los dos salarios no son suficientes para llegar a fin de mes.

Esta sinrazón, en el caso de trabajadores que cobran un solo salario, es la que ha motivado que en España, concretamente en el aeropuerto Adolfo Suárez, según el sindicato de ASAE de AENA, entre una noche y otra son de 400 a 500 quienes la pasan en el suelo y otros lugares.

No, no entra en cabeza de nadie, medianamente inteligente, que una persona, que cobra un salario, no tenga un lugar apropiado para vivir, y mucho menos para dormir.

El 38%, de los que lo hacen, tienen trabajo, a pesar de ello, han de pasar la noche tirados en el pavimento de un lugar público, expuestos las incomodidades y molestia de los insectos (pulgas, piojos, chinches, cucarachas…y, según lo oído, garrapatas. La salubridad de los ciudadanos es competencia de las autoridades. ¿qué ocurre, pues? Simplemente qui los gobernantes, sean quienes sean a los que les corresponda, no lo solucionan, se desentienden de la situación evaden el problema, y, unos por otros, la casa sin barrer, el problema sin solucionar.

Caso de que sea un problema de competencias, se entiende que no ha de ser muy difícil averiguar la empresa responsable y obligarla a que elimine esta, no solo molesta, sino inaguantable situación.

La propietaria del aeropuerto es ENAIRE y, la operadora AENA, desconozco por qué no, una u otra, lo soluciona, siendo así que no sólo redunda en su desprestigio, sino también en el de España. Tampoco entiendo la inhibición de las autoridades y no ponen solución al mismo.

Este es el continuo cambio de pelota de los políticos cuando se trata de buscar un responsable. Ninguno es el responsable, ni el culpable, pero el cartel que han colgado en la puerta aérea de España es vergonzoso y denigrante para todos los españoles, amén de que poco beneficia para el turismo. Pienso que no habrá país de la UE que no lamente la mala imagen que España está dando.

Este funesto icono, en el sentido griego de imagen, que da al mundo, no ya Madrid, sino España entera, es denigrante y vergonzoso para todos los españoles, y los políticos que son quienes han de solucionarlo, mirando para otro lado, como si no tuvieran que ver nada en ello.

Estos han de enterarse que se les eligen para que solucionen nuestros problemas, no para dejarlos que se enquisten y se cancerisen (verbo luso, cancerizar).

Pero es un lugar común que solo se acuerden de nosotros para pedirnos el voto, pasado este momento, si te vi, no me acuerdo.