Museo de la Semana Santa Marinera de Valencia

En el antiguo molino de arroz tiene su sede este museo. Existe una paradoja por un lado la Semana Santa en nuestro territorio es conocida internacionalmente y por otro lado… Por otro lado, los Museos de Semana Santa que existen, por toda la geografía ibérica están en muchos sentidos casi semiolvidados. Excepcionalmente en los suplementos culturales de los periódicos y medios de comunicación se citan exposiciones temporales que realizan, se comentan estos museos. Museos que al final, son una mezcla entre multitud de elementos, entre lo popular y lo religioso, entre lo secular y lo trascendente, entre lo artístico y las costumbres, entre el ocio y descanso y la búsqueda de lo Trascendente o Sagrado…

Existen museos de la Semana Santa en Cuenca, el de Zamora, Málaga, Orihuela, Villaviciosa, Puerto Lumbreras, Torrevieja, Valencia, Bilbao, Hellín, Lorca, Puente Genil, Crevillent, Ferrol, León, Viveiro, Lucena, Écija, Alcalá la Real, Cabra, Torrent, el de Baena se inaugurará en el 2026, etc. Bueno sería crear una Red de Museos de Semana Santa, para entre ellos crear sinergias, crear puentes, tener ideas y comentarios… -Si se me permite existe una etiqueta de Museos de Semana Santa en la Wikipedia, y, solo citan a unos diez, de más de una veintena existentes, bien harían en perfeccionar dicho texto…-.

Según datos del Ministerio de Cultura actualmente existen en la Piel de Toro, 1090 museos. De esa cifra al menos, más de una veintena son sobre esta temática, Museos de Semana Santa, que son diferentes a los museos diocesanos que existen ya en cada diócesis. Pues estos museos de Semana Santa, en cierto modo están semiolvidados, salvo en el ámbito local, por lo general, pocas personas de una región que visite otra, va a verlos, estudiarlos, pensarlos, reflexionarlos, comprenderlos. Y, estos museos nos pueden mostrar mucho de lo que el ser humano es, de los deseos del ser humano, de las caídas y levantamientos del ser humano… -incluso, admitiendo que uno sea ateo o agnóstico o escéptico o teísta o creyentes en cualquier religión, visitar estos centros que están despegando y creándose, en estos últimos lustros, es una experiencia necesaria…-.

Los Museos de Semana Santa, parece ser que una razón de su ser, es que las cofradías que disponen de los pasos, que los custodian y los guardan en almacenes, esperando cada abril o marzo la Semana Santa, pues se percataron que podrían no solo “guardarlos y conservarlos”, sino también exponerlos todo el año. Podrían buscarse lugares y recintos, dónde estuviesen bien guardados y bien tratados, y, al mismo tiempo, al menos algunos días a la semana, ser recintos-centros abiertos al público. De esa idea han surgido al menos más de una veintena de museos con esta temática en esta Celtiberia tan antigua, y, parece ser que la voluntad es que vayan creciendo en cantidad de museos, en cantidad y calidad de los materiales que van conservando, y, como todo museo, tener más personas que los visitan, dependen si hacen exposiciones temporales sobre sus contenidos…

Este museo su nombre oficial es Casa Museo Semana Santa Marinera Salvador Caurín Alarcón, bueno es citarlo. Este museo con esta temática y todos los que existen y están floreciendo buscan creo intentar expresar algo de la historia de nuestra sociedad y nuestro país, alrededor de los pasos de Semana Santa, pero también de todos los utensilios y objetos y piezas que se utilizan, todos los significados, también de materiales fotográficos expuestos, y, audiovisuales.

Creo que estos museos están en una situación de crecimiento, creo que quizás, no todos los responsables de ellos, que con toda buena voluntad, los cuidan y los exhiben, no son totalmente conscientes que estos centros tienen potencialmente mucho desarrollo. Por ejemplo, háganse las preguntas cuántas personas de Valencia y alrededores han visitado este museo, quizás unas decenas de miles, en una población de más de un millón, quizás sea una cifra pequeña… por tanto, hay que hacer publicidad y difundir la importancia de este museo. Invitar a los medios de comunicación que hagan reportajes, invitar a la población y a los centros escolares a que lo visiten. Seguir haciendo exposiciones temporales culturales, para que existan la necesidad que las personas vuelvan una vez al año, al menos… Este museo puede ser un archivo y base documental de esta temática, recogiendo materiales fotográficos y visuales que la población dispone, y, que quizás quiera depositar para que no se pierdan. Pueden ser una fuente de documentación para estudios posteriores de todas las temáticas posibles: artísticas, históricas, antropológicas, sociales, etc.

Desde la prehistoria, tenemos reflejos, existen interpretaciones que el ser humano se enfrenta al misterio de lo Trascendente, de lo Sagrado o de lo Religioso. Seamos nosotros, ateos o agnósticos o escépticos no podemos negar que existe, parece ser una vena muy profunda en el ser humano que busca lo Trascendente y la Metafísica.

Pero incluso, aunque no aceptemos esa dimensión de lo humano, estos museos nos hablan del hombre, del hombre con sus alientos y sus esperanzas y sus gozos y sus penas y sus angustias. No deberíamos olvidar, que la Semana Santa es un acontecimiento que está metido en el alma y la carne y el cerebro más profundo de las personas de nuestro terruño ibérico, llamado antiguamente Tierra de Conejos. La Semana Santa como realidad histórico-social, psicocultural, socioreligiosa tiene muchas variables y muchas dimensiones: unos se fijarán en lo artístico, otros en lo histórico, aquellos en lo social… Al final, la Semana Santa recupera y conmemora la historia de lo que le sucedió a un judío de hace cien mil semanas, que anduvo por estas tierras de un lado del Mediterráneo, y, tuvo como final, ser sentenciado por el poder del imperio romano en muerte de cruz.

Todo hombre Occidental, al menos una vez, en su existir, se tiene que enfrentar al misterio y al enigma de este ser humano, llamado Jesús de Nazaret o Nazareno, para algunos el misterio de esta persona, para otros una Persona o Hijo de Dios. Todo ser humano europeo, español, occidental, en menor medida otros de otras geografías metafísicas, geometafísicas o georeligiones, se tienen que enfrentar al Misterio y misterio de esta persona o Persona. Creo que este museo es esa pregunta la que nos hace, nos hace esa gran Pregunta.

¡Solo queda que visite usted este museo u otro semejante, al menos una vez cada año…! ¡Paz y bien!