La VERDAD es muy clara...

Los PROYECTOS deben ser CLAROS y COMUNITARIOS...

Los CAMBIOS deben ser ANALIZADOS y sus ajustes y modificaciones COMENTADOS y ACEPTADOS.

Los POLÍTICOS deberían saber siempre escuchar y nunca IMPONER, eso es DICTADURA.

La naturaleza ha conformado la vida que somos nosotros; las COMUNIDADES se formaron desde un principio en base a una CONVIVENCIA ACEPTADA por unos principios que se impusieron o se fueron presentando y aceptando.

Nunca un político de PARTIDO puede ser EQUILIBRADO si no posee una INTELIGENCIA INDEPENDIENTE.

Ese es el motivo por el que muchas sociedades fracasan o terminan enfrentándose.

La LIBERTAD, la DEMOCRACIA no son REMEDIOS PERFECTOS PARA CONVIVIR si no existen dirigentes, primero MORALES y segundo ÍNTEGROS.

Hoy ¿qué pasa en España?... que las IDEOLOGÍAS DIRIGEN en vez de ser las personas MORALES e INTEGRAS...

Hoy ¿qué moral social existe en España?... la PARTIDISTA, sin escrúpulos... el NEPOTISMO SE HA GENERALIZADO.

Hoy ¿por qué tienen trabajo los hijos de...?... porque ese “...” está situado a dedo por el AUTÓCRATA de turno. Los demás al empobrecido Y politizado PARO.

Cuando uno lee a intelectuales independientes, saca conclusiones CLARAS. La INDEPENDENCIA es el valor más importante para ser JUSTOS...

Por todo ello, cuando se ataca la LIBERTAD de la PRENSA se está atacando el centro neurálgico de una SANA CONVIVENCIA, justo la que no existe actualmente en ESPAÑA.

Nuestros mayores siempre decían ESCUCHAR LA VOZ DE LA EXPERIENCIA y nunca ATAQUÉIS LAS SANAS COSTUMBRES CONSTRUCTORAS DE SANAS CONVIVENCIAS.

Hoy, no tenemos esto. Mañana lloraremos nuestro silencio... “C´EST LA VIE”