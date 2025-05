Hay tantas opiniones como traseros

Palabras de José Antonio Marina que yo comparto:

A mis alumnos de postgrado en la Universidad les pregunto lo siguiente: "¿es verdad que todas las opiniones son respetables?". Y me dicen que sí. No, lo que es respetable, es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero, la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y puede haber: opiniones estúpidas, blasfemas, injustas, racistas... Yo respeto las opiniones o no las respeto, depende de de cómo sea su opinión. Las opiniones tienen que venir acompañadas si quieren que las tomemos en serio, de la argumentación de esa opinión. Y si es, únicamente, una especie de excrecencia del corazón, pues quédate con ella. Lo que decía el gran Antonio Machado: La frase "¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela" es conocida y atribuida al poeta Antonio Machado, quien la incluyó en uno de sus poemas. Esta cita subraya la importancia de buscar la verdad objetiva en lugar de quedarse con una verdad subjetiva o personal. En un artículo de El País de 2025, se refuerza la idea de que es crucial anteponer la verdad a las versiones particulares o interesadas de los hechos, ya que la falta de respeto a los hechos concretos es tan grave como la falta de respeto a las víctimas.