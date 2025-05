Los radiólogos apuestan por la inclusión de la diversidad funcional, cultural y de género en la atención de los pacientes y acompañantes

Radiólogos de Cataluña, la Sociedad Científica que representa a los 800 profesionales de la Radiología de Cataluña, celebra el X Congreso Nacional de Radiólogos Catalanes, del 21 al 23 de mayo en Barcelona, con el objetivo de analizar y debatir los retos asistenciales y ofrecer la mejor calidad en el diagnóstico y el tratamiento intervencionista guiado por la imagen. Este año, el eje temático del congreso gira alrededor del papel de la radiología en las enfermedades minoritarias, la diversidad y la perspectiva de género. “Somos una Sociedad pionera a incluir en nuestros congresos, además del nuevo conocimiento científico que nos permite actualizarnos en nuestra especialidad, los grandes retos sociales y de salud de nuestro tiempo, analizados desde la perspectiva de la radiología, con una mirada transversal e integradora”, explica el Dr. Salvador Pedraza, presidente de radiólogos de Cataluña.

En la foto: Josep Munuera y Ernest Belmonte, co directores del Comité Científico del Congrés; Salva Pedraza, presidente Radiòlegs de Catalunya; Josep Mª Campistol, director general Hospital Clínic, Barcelona; Jordi Vilana González, director general de Professionals de la Salut, Generalitat de Catalunya, y Samuel Núñez, diputat adjunt a l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.



“Este congreso cierra una trilogía iniciada en 2019 con una edición dedicada a la inteligencia artificial, continuada el 2023 con la sostenibilidad y, ahora, este 2025, enfocada a tres ámbitos que, a pesar de que no son tradicionalmente centrales en el debate radiológico, tienen una incidencia creciente en la calidad asistencial y la responsabilidad social de los profesionales sanitarios: el diagnóstico de las enfermedades minoritarias, el impacto de las diferencias de género-sexo sobre la salud de los pacientes, así como explorar como los servicios de radiología pueden acontecer más inclusivos” explica el Dr. Josep Munuera, codirector del comité científico del Congreso.

El diagnóstico por la imagen tiene un papel clave en el diagnóstico precoz y prevención, el diagnóstico clínico, el seguimiento e incluso el tratamiento de una gran parte de las enfermedades. Hasta un 85% de las decisiones médicas se basan en una prueba de imagen, y que la valoración radiológica del paciente se ha convertido en la parte central del proceso asistencial en la mayoría de las enfermedades. Así, actualmente el rol central de los radiólogos como consultores para todos los médicos tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria, también se acompaña de un gran incremento del tratamiento intervencionista guiado por la imagen porque estos procedimientos tienen una mejor relación coste eficacia y son mucho menos agresivos para el paciente que los tratamientos quirúrgicos convencionales. “Por eso, hace falta que actualizamos, pero también ampliamos nuestros conocimientos para poder ofrecer una medicina más personalizada y adecuada más allá de la técnica, así como facilitando la accesibilidad a todos los pacientes, con una mirada abierta” concluye el Dr. Ernest Belmonte, codirector del comité científico del Congreso.

Enfermedades minoritarias

Los radiólogos juegan un papel decisivo en el diagnóstico de las enfermedades especialmente t en el caso de las enfermedades minoritarias. En muchas ocasiones, el estudio por imagen puede ofrecer datos patognomónicos que ayuden a un diagnóstico preciso y rápido. La formación y actualización de los profesionales en este campo, a menudo poco conocidos, puede permitir reducir los retrasos diagnósticos y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Género y salud

Cada vez es más evidente que determinadas patologías pueden presentarse de manera diferente según el sexo biológico o el género. Reconocer estas variaciones no solo es una cuestión de equidad, sino también de precisión médica. El congreso, mediante la formación y la reflexión crítica sobre la práctica clínica, quiere contribuir a evitar los sesgos de género en el diagnóstico por la imagen.

Diversidad e inclusión a los servicios de radiología

Los departamentos de imagen médica son espacios centrales en los centros de salud, puesto que pasan miles de personas cada año. Esto implica una gran responsabilidad en términos de accesibilidad y respecto a la diversidad. El congreso quiere poner sobre la mesa como adaptar estos espacios -desde el diseño arquitectónico hasta la comunicación visual y verbal- porque sean entornos inclusivos, acogedores y comprensibles para todo el mundo, independientemente de sus capacidades o contextos sociales y culturales.

El congreso también incluirá una mesa liderada por residentes y una sesión de casos excepcionales de hallazgos radiológicos. El diagnóstico por la imagen tiene un papel clave en más del 85% de las decisiones médicas.