Papa y mamá del Perú

León XIV tiene al menos 3 pasaportes, siendo uno de ellos el peruano. Por eso se jacta de sus vínculos con nuestra patria y bromea que con él ya son 4.001 especies de papas.

Dina, quien se ha autoproclamado como la “madre del Perú”, no llega al 3% de aprobación. Mientras el “papa peruano” declara a la prensa y atrae multitudes, la “mama peruana” hace 7 meses que esquiva a la prensa y es rechazada por donde vaya. Dina no ha logrado que nadie le llame madre y es la gobernante peruana que, seguramente, más ha logrado numerosas mentadas de madre.

Apenas se hizo saber que el antiguo obispo de Chiclayo fue ungido como “Santo Padre” millares colmaron la plaza De San Pedro para vitorearlo. En cambio, Dina no deja que se den manifestaciones en la Plaza Mayor. Cuando un YouTube afroamericano vino de visita a esta, la muchedumbre espontáneamente gritó “fuera Dina”.

Cuando León XIV fue ungido como sumo pontífice en Roma, Dina logró hacerse presente. En 3 ocasiones pidió al Congreso que le dejen ir al Vaticano, pero solo en 2 le autorizaron. Por supuesto que ella no quiere viajar a la “Santa Sede” por devocionales a Dios, sino por devocionales por aparecer fotografiada con gente que le lave su imagen.

Tanto el finado Francisco I como su sucesor posaron a su lado mostrando cierta incomodidad o posando con cara de papa (por el tubérculo).

Pese a que Dina quiso aparecer como la presidenta del país que a León XIV le ha dado su ciudadanía, los medios internacionales no le dieron ninguna importancia. A dicha asunción del mando fueron pocos jefes de gobierno (a diferencia del sepelio De Francisco I), pero si muchas figuras reales o jefes de Estado con menor poder. Esta vez, por EEUU no vino Trump, pero si su vicepresidente Vance.

Algunos medios franceses sí hablaron de Dina, pero para caracterizarla como la presidenta más impopular del mundo. La verdad es que nunca una mujer gobernante en la historia universal ha bordeado el 0% en una encuesta a nivel de todo su propio país.

Dina nuevamente ha sido atrapada mintiendo cuando su despacho afirmó haber tenido una cita de 15 minutos con el “Santo Padre”, cuando lo que hubo nuevamente fue una pose fotográfica en la que ella apareció sonriente y León XIV con rostro serio.

Varios peruanos esperaban que el papa aproveche la oportunidad para reprenderle a Dina por su represión. Sin embargo, el papa incluso recibió al presidente de Israel, Estado no cristiano que ha sido acusado por cometer masacres por parte del Vaticano.

Apenas retornó a Lima, ella lograba que le autoricen a viajar a la segunda juramentación presidencial de Noboa y se hablaba den tercer viaje suyo a EEUU por invitación de Vance. En el congreso el socialista Quito le demando que se dedique a viajar a Puno, Pataz y otros lugares del país que tienen urgencias en vez de irse a Quito y la demócrata Paredes le puso el membrete de ser la “presidenta aromosa”.

La verdad es que la verdadera presidenta del Perú es Keiko, para quien Dina es su azafata.