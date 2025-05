​Adiós a las llamadas de teléfono. Por qué los jóvenes prefieren los mensajes

Actualmente, parece que la inmediatez y el control sobre las interacciones son prioritarios. Quizá por este motivo, los jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010) están liderando una revolución silenciosa: el declive de las llamadas telefónicas. Este fenómeno no solo refleja un cambio tecnológico, sino una transformación cultural que redefine cómo entendemos la intimidad, la eficiencia y hasta la ansiedad social.



La ansiedad ante un timbre de teléfono: ¿por qué surge el pánico a hablar?

Un estudio realizado en Australia revela que el 49% de los llamados Gen Z siente ansiedad al hablar por teléfono. Pero ¿a qué se debe este malestar? Expertos en psicología digital lo atribuyen a la presión de la inmediatez: una llamada exige respuestas rápidas y habilidades sociales improvisadas, algo estresante para una generación acostumbrada a editar sus palabras. Muchos jóvenes piensan que una llamada de teléfono les puede exponer a cometer errores que no pueden borrarse, y eso es un riesgo que no desean correr.

Mensajería instantánea: más que texto, un ecosistema de conexión

Plataformas como WhatsApp (más de dos mil millones de usuarios mensuales) o Telegram no solo permiten enviar textos. Son universos donde conviven vídeos efímeros, memes, notas de voz y hasta transacciones bancarias. Para la Generación Z, estas herramientas ofrecen:

-- Control temporal: Responder cuando se desea, sin interrumpir actividades paralelas (el 68% de los jóvenes admite chatear mientras estudia o ve series, según Statista). -- Expresión multimodal: Emojis, GIFs y filtros reemplazan el tono de voz, reduciendo malentendidos. Por ejemplo, los jóvenes explican que un emoji de corazón puede evitar que suene frío un mensaje.

¿Pérdida de conexión humana o evolución necesaria?

Los más críticos argumentan que este formato limita la profundidad emocional. Sin embargo, los defensores exponen que los jóvenes construyen intimidad de otras formas: comparten pantallas en TikTok o juegan en línea, entre otras actividades. Para ellos, la calidad no depende del formato, sino de la autenticidad.

El futuro: ¿extinción definitiva de las llamadas?

Aunque las llamadas no desaparecerán (el 33% de los jóvenes aún las usa para emergencias o con familiares mayores), todo apunta a que su papel será marginal. Tecnologías como la IA podrían profundizar la tendencia: bots que redactan mensajes o avatares en metaverso sustituirán incluso las videollamadas.

Las nuevas generaciones no están rechazando la comunicación, sino reinventándola según sus términos: rápida, creativa y, sobre todo, bajo su control. Un adiós a las llamadas que, lejos de ser una pérdida, es un síntoma de una era donde la conexión se adapta a la velocidad de la vida moderna. ¿Estamos listos para escuchar y entender sin hablar?