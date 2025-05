El Dr. Félix Chavarría se consolida como referente nacional en cirugía mamaria con técnica ‘preservé’

En un sector cada vez más industrializado, donde el volumen ha desplazado muchas veces a la atención personalizada, el Dr. Félix Chavarría destaca como uno de los pocos cirujanos en España que dominan y aplican con éxito la técnica ‘preservé’ en cirugía mamaria. Su enfoque, centrado en la ética médica, la excelencia técnica y el bienestar real de cada paciente, lo ha consolidado como un referente nacional en procedimientos estéticos avanzados.



¿Qué es la técnica ‘preservé’?

La técnica ‘preservé’ (también conocida como técnica preservadora) representa una evolución significativa en el aumento mamario. A diferencia de los métodos convencionales, esta técnica busca preservar al máximo las estructuras anatómicas originales del pecho, reduciendo el trauma quirúrgico y favoreciendo una recuperación más rápida y con menos complicaciones.

Los beneficios son evidentes: menor inflamación, resultados más naturales, cicatrices mínimas y una experiencia postoperatoria mucho más llevadera para la paciente. Sin embargo, su correcta ejecución exige una alta especialización y una comprensión profunda de la anatomía, algo que pocos profesionales en España están capacitados para ofrecer.

Un recorrido médico que marca la diferencia

El Dr. Félix Chavarría no es un cirujano estético cualquiera. Con más de 13 años de experiencia, se formó como especialista en cirugía plástica, reparadora y estética en el Hospital Universitario de Bellvitge, uno de los centros más exigentes del país. Además, trabajó en reconstrucción mamaria post-cáncer en el Institut Català d’Oncologia, lo que le aportó un enfoque profundamente humano y clínicamente riguroso.

Esta base médica hospitalaria, combinada con su formación internacional en São Paulo (Brasil) y su paso por centros como el Instituto Dr. Javier de Benito, le ha permitido trasladar técnicas avanzadas al campo de la estética con la máxima seguridad y naturalidad.

Clínica Belba: cirugía ética y atención personalizada

Actualmente, el Dr. Chavarría dirige Clínica Belba, junto a su socio el Dr. Mike Dewever, otro cirujano con amplia trayectoria en clínicas de prestigio. Ambos comparten una visión clara: ofrecer una cirugía estética ética, humana y personalizada. En su consulta privada dentro del prestigioso Grupo Teknon, han construido un entorno donde el paciente es atendido directamente por el cirujano desde la primera consulta hasta el postoperatorio.

La clínica se ha consolidado como una de las referencias en el sector, no solo por su atención médica directa, sino también por ser uno de los principales centros para quienes buscan cirujanos plásticos en Barcelona con un enfoque ético, moderno y técnicamente avanzado.

Esta filosofía los diferencia de muchas clínicas donde las decisiones se toman tras pasar por asesores comerciales, sin contacto directo con el profesional médico que operará. En Belba, cada intervención se planifica de forma individualizada, con protocolos de recuperación rápida y el uso de tecnologías punteras como el láser UrgoTouch o el ultrasonido VASER.

Un enfoque que conquista por dentro y por fuera

La elección de la técnica ‘preservé’ no es solo una decisión técnica, sino también una declaración de principios. Significa optar por un camino más exigente, pero también más respetuoso con el cuerpo de la paciente. Significa ofrecer resultados que no solo se ven bien, sino que se sienten bien.

Numerosos pacientes han compartido sus testimonios, destacando no solo la calidad del resultado, sino la tranquilidad de sentirse acompañados por un equipo médico que prioriza la escucha, la ética y la excelencia. Esa cercanía es la que está haciendo que cada vez más personas, incluso indecisas o temerosas, se decidan a dar el paso con total confianza.

En un momento donde abundan las clínicas impersonales, el modelo liderado por el Dr. Félix Chavarría —y respaldado por la experiencia del Dr. Dewever— demuestra que otra forma de hacer cirugía estética es posible: una más humana, más segura y más profesional.