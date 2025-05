Quirónprevención sigue marcando el camino en la formación con realidad virtual para la prevención de riesgos laborales

La compañía líder en PRL y cuidado preventivo de la salud apuesta por herramientas consolidadas que mejoran la retención de conocimientos, reducen costes y permiten entrenar en escenarios de alto riesgo sin comprometer la seguridad La realidad virtual ya no es el futuro: es una herramienta consolidada que mejora la seguridad, el aprendizaje y la eficiencia. La compañía, pionera en su aplicación, continúa ampliando su ecosistema de soluciones inmersivas y predictivas.

Desde los inicios de la prevención de riesgos laborales, la formación ha sido una de las principales herramientas para proteger la salud de los trabajadores. La Ley de Prevención lo recogió como un principio esencial, y hoy ese compromiso evoluciona gracias a las nuevas tecnologías. La realidad virtual (VR), lejos de ser una promesa de futuro, se ha asentado como una herramienta clave para mejorar el aprendizaje, simular situaciones de riesgo sin peligro real y motivar a los equipos.

Durante los últimos años, la VR ha pasado de ser una novedad a formar parte habitual de los programas formativos más exigentes. Equipos autónomos, entornos inmersivos personalizados y metodologías gamificadas permiten a los técnicos de prevención ofrecer experiencias didácticas más impactantes, memorables y seguras. A esto se suma una ventaja cada vez más valorada: el ahorro en costes logísticos y de desplazamiento.

Este tipo de simulaciones hacen posible que los trabajadores vivan, sin riesgo alguno, situaciones que podrían darse en su día a día: desde una fuga química o un incendio hasta una maniobra con maquinaria pesada. A través de estos escenarios, la comprensión y la retención de conocimientos aumentan significativamente. El resultado es una formación más eficaz, participativa y adaptada a las exigencias del entorno laboral actual.

Más allá de la formación: un ecosistema tecnológico pionero

Quirónprevención no solo ha sido testigo de esta transformación: ha sido parte activa y precursora. Desde hace años, la compañía lidera el desarrollo e implementación de soluciones basadas en realidad virtual y tecnologías de vanguardia para la prevención de riesgos laborales. Su apuesta por la innovación va más allá de la formación inmersiva, integrando sistemas avanzados que permiten una prevención más eficaz, personalizada y proactiva.

Entre las soluciones destacadas que refuerzan este liderazgo se encuentran la Realidad Virtual Inmersiva, una herramienta formativa desarrollada por Quirónprevención que permite simular entornos de riesgo de forma segura y didáctica, y que gracias a su enfoque visual y práctico permite a los trabajadores aprenden actuando, no solo escuchando o leyendo; el Linze System, una solución para la gestión de documentación en prevención de riesgos laborales, que mejora la trazabilidad y agiliza los procesos de coordinación; el sistema HADA, una herramienta de apoyo al diagnóstico ergonómico que, a través del análisis de movimientos, permite detectar factores de riesgo musculoesquelético de forma objetiva y automatizada; y el sistema de monitorización de seguridad, que permite identificar en tiempo real las desviaciones de seguridad y anticipar situaciones de riesgo mediante dispositivos portátiles y sensores conectados.

Gracias a esta apuesta tecnológica, Quirónprevención ha conseguido transformar el enfoque tradicional de la prevención en las organizaciones, acercándolo a un modelo más dinámico, participativo y adaptado a la realidad de cada sector. En un entorno cada vez más cambiante y complejo, la prevención exige soluciones más eficaces, rápidas y fiables. Quirónprevención sigue caminando en esa dirección: integrando innovación, ciencia y tecnología para cuidar mejor de las personas.