Dobleseo incorpora a Carlos Ortega como nuevo Head of SEO

Dobleseo, la agencia de referencia en posicionamiento SEO de Girona, anuncia la incorporación de Carlos Ortega como nuevo Head of SEO. Esta apuesta estratégica tiene como objetivo reforzar su oferta de servicios de alto rendimiento e impulsar nuevos proyectos de gran valor añadido Dobleseo, la agencia de referencia en posicionamiento SEO con sede en Girona, anuncia la incorporación de Carlos Ortega como nuevo Head of SEO. Esta apuesta estratégica responde al compromiso constante de la agencia por seguir elevando el nivel de calidad en sus servicios y posicionarse como un referente nacional en soluciones digitales orientadas a resultados. Con esta nueva incorporación, Dobleseo busca reforzar su oferta de servicios de alto rendimiento, expandir su capacidad técnica e impulsar nuevos proyectos con un alto valor añadido que aporten innovación y eficiencia a sus clientes.

Con más de una década de experiencia como consultor SEO, Carlos Ortega es especialista en SEO técnico, arquitectura web y optimización del rendimiento (WPO). Ha trabajado con marcas como Drinks&Co, Gallina Blanca, Skechers y ElNacional.cat, y fue reconocido como el Mejor SEO de Barcelona en 2018. Ahora, aportará todo su conocimiento y experiencia a Dobleseo, compaginando este nuevo rol con su actividad como freelance.

Ahora, Carlos se incorpora a Dobleseo para aportar su experiencia, liderazgo y visión estratégica, sin dejar de lado su actividad como profesional independiente, la cual seguirá desarrollando en paralelo.

"Incorporar a Carlos Ortega a nuestro equipo es un paso estratégico para llevar nuestros proyectos SEO a un nivel de excelencia aún mayor. Su visión estratégica y capacidad técnica encajan perfectamente con nuestra filosofía de trabajo", asegura el equipo directivo de Dobleseo.

Por su parte, Carlos Ortega afirma: "Asumir el rol de Head of SEO en Dobleseo es una gran oportunidad para contribuir al crecimiento de una agencia con la que comparto valores y visión. Continuaré desarrollando proyectos propios como freelance, pero me hace mucha ilusión compaginarlo con liderar y hacer crecer el área SEO de Dobleseo".

Con esta incorporación, Dobleseo consolida su posición como una de las agencias más innovadoras y especializadas del panorama nacional.