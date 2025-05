¿Sueños, alucinaciones, pesadillas o tal vez profecías? Esta noche he creído tener una inspiración: que es igual el papa que salga elegido, porque es el último. Esto es muy fuerte, pero viendo la situación de la Iglesia desacralizada, con el sagrario que parece una celda de castigo, solo y abandonado. ¿Y qué decir de la inmoralidad de esta sociedad, que ha perdido el recato y el pudor? Un ejemplo: ya hace muchos años que dejé de ir a la playa, porque aquello parecía un montón de carne, sin recato ni pudor; me daba asco. ¿Y alguien se imagina a una de estas jovencitas destruidas como madre de familia, que no quiere tener hijos y quiere más a un perro? ¿Será este el último Papa?