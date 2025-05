La solución para la falta de vivienda acaba de llegar. Muchos y muchas están comprando búnkeres de hormigón. De aquellos que tenían los alemanes en su época. Totalmente equipados con dormitorios, tele de último grito, cocina americana y baño inteligente. Que no sé en qué consiste un baño inteligente. Tienes un cocinero robot. Te prepara lo que quieras. También servicio de limpieza automático y barman preparador de cócteles. También una mesa de billar en la que siempre ganas tú. El búnker está diseñado contra tornados, huracanes, incendios e inundaciones. Que pena que no quepa tu barrio entero en él. También está preparado para la caída de un meteorito y la ausencia de aire respirable. Los usuarios compran los búnkeres por miedo a las guerras de Putin, las ideas de Trump y la guerra nuclear en todas sus facetas. Como son herméticos, no está muy claro que tengan wifi. Pero si se ponen de moda todo cambiará. Los turistas soñarán con los búnkeres. El mejor sitio para disfrutar de unas vacaciones distintas. Los búnkeres turísticos. Olvídate de la Riviera Maya y vente al rico búnker.