The Lemon Tree Education y Madrid Bravos se unen para acercar el sueño americano a los jóvenes

The Lemon Tree Education y el equipo profesional de fútbol americano Madrid Bravos han suscrito un acuerdo de colaboración basado en un objetivo común: apoyar a los jóvenes en la consecución de su sueño americano La empresa especializada en experiencias educativas en el extranjero, The Lemon Tree Education, y el equipo profesional de fútbol americano Madrid Bravos han firmado un acuerdo de colaboración que nace del propósito compartido de ambas entidades: ayudar a los jóvenes a cumplir su sueño americano, poniendo en valor el deporte como herramienta de desarrollo integral y apostando firmemente por la educación en las bases.

Esta alianza cobra especial sentido en un contexto donde el fútbol americano, en crecimiento en España, representa mucho más que un deporte: es una puerta de entrada a una cultura, un modo de vida y una filosofía educativa centrada en el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina y la superación personal.

Oliver Rodríguez, experto en educación internacional y portavoz de The Lemon Tree Education, explica que "muchas veces, nuestros estudiantes van a Estados Unidos y se adentran por primera vez en el deporte o en el cheerleading y cuando vuelven se han convertido en unos auténticos apasionados, porque vivir esa experiencia les cambia la vida." "Siempre les digo que se vayan con la mente abierta y se fijen en todo, porque entender una cultura desde el deporte es una experiencia transformadora", añade.

Tanto The Lemon Tree Education como los Madrid Bravos comparten la convicción de que el deporte debe ocupar un lugar mucho más relevante en los sistemas educativos. En Estados Unidos, la práctica deportiva está completamente integrada en el ámbito académico desde edades tempranas, no solo como actividad física, sino como experiencia de aprendizaje vital.

En España, todavía queda camino por recorrer en esta dirección. Por ello, ambas entidades consideran necesaria una labor didáctica que ayude a integrar el deporte en la formación de los más jóvenes, con una visión a largo plazo.

Por eso, Madrid Bravos impulsa escuelas y programas específicos para niños y niñas, ya que, como explica Victoria Lusarreta, presidenta de los Madrid Bravos, "trabajamos para que las bases conozcan el fútbol americano, lo aprendan, lo disfruten y se enamoren".

Los profesores son fundamentales

Además, la colaboración busca destacar el papel esencial de los profesores en este proceso. Educadores que actúan como líderes y referentes, capaces de guiar a las nuevas generaciones a través del ejemplo y la pasión.

Como muestra de reconocimiento a esa labor, The Lemon Tree Education y Madrid Bravos regalarán 500 entradas a docentes para el partido especial de San Isidro, que se celebrará el próximo 17 de mayo en el Estadio de Vallehermoso. Una cita muy especial que incluirá un emocionante encuentro con los Sea Devils y muchas actividades paralelas como una fan zone con bebida, animación, DJ, fotografías con la mascota y múltiples juegos para disfrutar en familia.

Este acuerdo supone un paso adelante en la construcción de puentes entre el deporte y la educación, entre España y Estados Unidos y, sobre todo, entre los sueños de los jóvenes y las oportunidades reales para hacerlos realidad. Y de la mano de The Lemon Tree Education, asesores expertos en experiencias educativas en Estados Unidos, los jóvenes vivirán el mejor año de sus vidas.