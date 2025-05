Los Premios Rei Jaume I se cuelan en el casting de OT para reivindicar el talento en ciencia y empresa

‘Deliberación Triunfo’ es la campaña creativa con la que los premios valencianos buscan que las voces de quienes investigan, emprenden y transforman el país también sean escuchadas La Fundación Premios Rei Jaume I ha aprovechado las audiciones en València del conocido programa de televisión Operación Triunfo para reivindicar el talento en ciencia y empresa. Se trata de la nueva campaña creativa, Deliberación Triunfo, con la que los galardones valencianos pretenden poner en valor a quienes investigan, emprenden y transforman el país.

Mientras miles de jóvenes hacían cola para cantar en el casting de la nueva edición de Operación Triunfo, una científica se coló en la audición con un objetivo muy distinto: recordar que, aunque los científicos no siempre canten afinado, tienen mucho que decir. "En España, tenemos talento que puede cambiar vidas. Lo único que pedimos es que nos escuchen", fue su mensaje. No buscaba una carrera musical, sino algo mucho más urgente: que el país preste atención a quienes lo hacen avanzar desde la ciencia y el emprendimiento.

Así nace "Deliberación Triunfo", la campaña creativa con la que la Fundación Premios Rei Jaume I irrumpe en el mayor talent show del país para lanzar un mensaje contundente: "Si buscamos talento, no lo pasemos por alto". Porque el verdadero progreso necesita más micrófonos para investigadores, innovadores y emprendedores.

En España, la presencia de la ciencia en los medios de comunicación es limitada. Un estudio de la Universidad de Zaragoza revela que tan solo el 0,9% de las noticias en televisión tratan sobre temas científico-tecnológicos¹. Además, aunque el interés por la ciencia y la tecnología ha ido aumentando con el paso de los años, solo el 12,3% de los españoles muestra espontáneamente su interés en estos temas².

En el ámbito empresarial, el ecosistema emprendedor español muestra signos de madurez, pero sigue enfrentando desafíos para ganar visibilidad y consolidarse en sectores clave como la inteligencia artificial, la sostenibilidad o el B2G³.

Con esta campaña, la Fundación conecta dos mundos aparentemente opuestos –la cultura pop y la excelencia científica y empresarial– para lanzar una misma reivindicación: dar visibilidad a quienes trabajan cada día para transformar el país desde el conocimiento, la innovación y la empresa.

Se puede ver cómo la científica se coló en el casting de OT aquí.

Los Premios Rei Jaume I de ámbito nacional, se conceden a personas físicas que destaquen en su campo de trabajo y que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España. Los candidatos deben ser nominados por terceras personas y deberán acreditar sus cualidades. Existen en la actualidad siete galardones, cada uno de ellos dotado con 100 mil euros y una medalla de oro. Se reconocen como los premios de mayor prestigio para la actividad realizada en España y es uno de los mejor remunerados del país.