Un preboste para la paz del mundo

Con gran satisfacción acabo de presenciar en directo, el saludo desde la Plaza de San Pedro de Roma, del nuevo papa de la Iglesia Católica Robert Prevost, que llevará el nombre de León XIV. Tiene nacionalidad norteamericana y peruana y, al parecer, lleva sangre española, porque una de sus abuelas nació en España. Pertenece a la Orden de los Agustinos y tiene un historial académico extraordinario. Ha sido misionero en Perú durante muchos años, durante los cuales ha desempeñado una labor extraordinaria.

Al escuchar sus palabras de ofrecimiento y salutación me he llevado una gratísima impresión por su humildad y clarividencia. Me da la impresión de que estamos ante uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia. Y ha dejado bien claro que Dios nos ama a todos incondicionalmente y que él trabajará por la paz y el entendimiento de todas las personas. ¡Que viva muchos años!