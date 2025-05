El nuevo enviado se acerca

Este siete de mayo, se inicia el cónclave para proceder a la elección del nuevo papa, gestor universal de la Iglesia y representante de Cristo, Mesías, Hijo de Dios, enviado para la salvación del hombre y refugio de todos los que no tienen ni hogar, ni ilusión, ni futuro donde acudir.

Al papa le llamamos SANTO PADRE y todos, SIEMPRE, le observamos y escuchamos, como si fuera JESÚS... porque así lo quiso DIOS. ¿Verdad que sí, Jesús? Dame un poco de la FE como la que Tú regalabas a todos los que humildemente y con la ilusión en su mirada se acercaban a Ti.

Hoy el mundo, quizás es una nueva BABEL, pero, Jesús, no la castigues como leemos en la Biblia... COGE LA GOMA, la que me enseñó, tu amigo el HERMANO RAFAEL, San Rafael Arnaiz Barón, y limpia con suavidad la DUDA que invade nuestra vida, borra con firmeza los abusos a menores y golpea con tu látigo la hipocresía adinerada que vacía los hogares humildes. Hacía mucho tiempo que no hablaba Contigo, pero hoy deseo comentarte que hemos estropeado ese mundo maravilloso que nos regalaste. Veo llorar a niños sin destino, a madres impotentes, alimentadas, en ocasiones, por las calles oscuras, incluso por la mañana.

Nos regalaste VIDA, ILUSIÓN y TU COMPAÑÍA... Ahora me da vergüenza recorrer las calles contigo, enseñarte los malditos escondites de infancias sin padres, sin estudios, sin futuro... Jesús, si el PAPA, que nos envías, me escuchara, sólo le diría: NUNCA OLVIDES QUE DEBES SER FIRME, CASTIGADOR MISERICORDIOSO Y FIEL GESTOR DE LA MISIÓN QUE TE HA ENCONMENDADO EL SEÑOR... NO SÓLO GOBIERNES LA CIUDADELA DE TIERRA SINO LLORA TODOS LOS DÍAS CON LOS QUE COMIENZAN A ODIAR POR CULPA DE LOS MALOS GESTORES.

Jesús, comenta con San Rafael Arnaiz que su famosa GOMA. al pasar por la frente, no sólo borre sino que SONRÍA, DÉ PAZ, CONSUELO Y MUCHA ESPERANZA... pero no olvides, JESUS, que la SOLEDAD, HOY, EN ESTE MUNDO, ESTÁ VACIANDO ESPERANZAS...ENVÍANOS UN BUEN GESTOR DE TU MISERICORDIA... Cuando la fumata blanca aparezca, JESÚS, que todos nosotros nos pongamos a disposición de TU SEÑALADO y luchemos como PUEBLO TUYO, con el fin de que tu misión llegue a todos los confines del mundo.

Gracias. He pasado un buen rato Contigo. Un abrazo.